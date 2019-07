Dos de cada 3 jóvenes no trabajaría por menos de 20.000 euros brutos

Dos de cada tres jóvenes españoles no trabajarían en su primer empleo por menos de 20.000 euros brutos al año y la mitad de los estudiantes no se sienten suficientemente capacitados para trabajar con la formación que han recibido en su grado, según un estudio entre universitarios.



El informe ha sido realizado por la consultora Círculo Formación con encuestas a 4.000 estudiantes que han asistido a la Feria de Estudios de Postgrado FIEP 2019 celebrada entre febrero y marzo de 2019 en trece ciudades españolas.



Respecto al salario de un primer empleo, un 30 % aceptaría percibir 15.000 euros al año, pero un 69 % no trabajaría por menos de 20.000 anuales.





Los más exigentes en este sentido son los estudiantes de Barcelona ya que un 79 % no trabajaría en su primer empleo por menos de esa cantidad, seguidos de los de Madrid, el 77 por ciento.En el extremo contrario se encuentran los sevillanos: el 38 % aceptaría su primer puesto por un sueldo anual de 15.000 euros, seguido de los murcianos (el 37 %) y granadinos (36 %).La mitad de los estudiantes (53 %) no se encuentra preparado para trabajar después de su grado porque considera que ha sido muy teórico y necesita una especialización práctica.Los más optimistas respecto a su formación siguen siendo los estudiantes catalanes, que siete de cada diez afirman sentirse capacitados para trabajar después de su grado. Por el contrario, los jóvenes que se sienten menos preparados para comenzar su etapa profesional son los de Santiago de Compostela (69 %) y los granadinos (61 %).Cuando se les pregunta sobre si consideran que las becas o prácticas deberían estar remuneradas, no lo dudan: el 91 % cree que sí, aunque sea una cantidad simbólica, porque recuerdan que se está realizando un trabajo.La mayoría se financiará el máster con sus propios ahorros, el 44 por ciento, y un 40 % contará con la ayuda de sus padres para sufragarlo.El área más demandada por los jóvenes que tienen pensado realizar estudios de postgrado es el de Administración de Empresas, Banca y Finanzas (20 %), seguida de Ciencias Jurídicas, Sociales, Educación y Psicología (18 %) y Salud y Biosanitarias (12 %).