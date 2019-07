Unicaja Banco celebra junta accionistas que nombrará nuevo consejero

Unicaja Banco celebrará el martes una junta general extraordinaria de accionistas en la que se espera que apruebe el nombramiento de Ángel Rodríguez de Gracia como miembro del consejo de administración con carácter ejecutivo, de cara a su designación como consejero delegado de la entidad.



El nombramiento como consejero ejecutivo de Rodríguez de Gracia, actual director general de Recuperación de Activos y Negocio "Non Core" de Unicaja Banco, será sometido a la consideración de la junta de accionistas después de que el consejo de administración acordase su designación como consejero delegado el pasado 28 de junio.



Con la elección de Rodríguez de Gracia, que se incorporó a Unicaja en 1992, la entidad financiera pretende reforzar su plan estratégico y acelerar la transformación cultural y digital en la que está inmersa, además de potenciar la actividad comercial.





En el anuncio de convocatoria de la junta de accionistas remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad precisa que la efectividad del nombramiento queda supeditada a las autorizaciones regulatorias correspondientes del Banco de España y del Banco Central Europeo.Además, en la reunión se elevará una propuesta relativa a la modificación de un acuerdo adoptado por la junta general de accionistas el 22 de abril de 2016 -fecha en la que la entidad aún no cotizaba en bolsa- sobre operaciones de autocartera.Con este acuerdo se pretende modificar el contravalor al que podrán realizarse estas operaciones para adecuarse a las condiciones del mercado.El precio al que la entidad tendrá la posibilidad de realizar estas operaciones será el valor de cotización de las acciones de Unicaja Banco, SA en la última operación en que la sociedad no haya actuado por cuenta propia en el Mercado Continuo (incluido el mercado de bloques) con una variación máxima al alza o a la baja del 10 por ciento, detalla.Previamente, la entidad financiera dará a conocer este lunes los resultados del segundo trimestre de este año (y el correspondiente acumulado de enero-junio), una presentación que retransmitirá en vídeo a través de su web.El pasado mayo, Unicaja y Liberbank rompieron las negociaciones para su fusión después de más de cinco meses de conversaciones, al no alcanzar un acuerdo sobre el reparto accionarial en la nueva entidad.