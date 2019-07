Muere Eduardo Gómez, actor de la serie 'Aquí no hay quien viva'

El actor Eduardo Gómez (Madrid, 1951), conocido por sus papeles en series como "La que se avecina" o "Aquí no hay quien viva", ha fallecido a los 68 años de edad, según ha confirmado el creador de estas dos series, Alberto Caballero.



"Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león", ha escrito Caballero en su cuenta de Twitter.



Eduardo Gómez, nacido en Madrid en el 27 de julio de 1951, era especialmente conocido entre el público por su trabajo en las series "Aquí no hay quien Viva", emitida entre 2003 y 2006, en la que interpretó el papel de Mariano, el padre de Emilio, el portero del edificio, y en "La que se Avecina".





El actor también participó en películas como "800 balas" o "Crimen Perfecto".En el año 2005 recibió el premio al mejor actor de reparto de Televisión, por su trabajo en "Aquí no hay quien viva", en la XIV edición de los Premios Unión de Actores de cine, teatro y televisión.Uno de sus compañeros de reparto en ambas series, Nacho Guerreros, también se ha despedido del actor en su cuenta de Instagram: "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso y esta gran secuencia de "Aquí no hay quien viva", ha escrito.