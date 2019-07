El momento Errejón

La investidura fallida de Pedro Sánchez puede ser una oportunidad para que el partido que lidera Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, Más Madrid, dé el salto a la política nacional, una opción que no descartan miembros de la formación, al menos a largo plazo.



Las negociaciones para formar Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos no prosperaron finalmente, pese a los esfuerzos de última hora.



Pablo Iglesias tomó la decisión de abstenerse y frustrar así la investidura de su socio natural, Pedro Sánchez, que no tiene intención de volver a intentar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y apuesta por otras vías que eviten las elecciones.





Sin embargo, si de aquí al 23 de septiembre ningún candidato logra ser investido como presidente del Gobierno, los comicios quedarían convocados automáticamente para el 10 de noviembre.La repetición electoral es una opción que no interesa a prácticamente ningún partido y menos aún a Unidas Podemos, que ya sufrió un descenso importante en los últimos comicios al pasar de 71 a 42 diputados.No obstante, este escenario, arriesgado para la mayoría de formaciones, puede ser una oportunidad para que Errejón regrese a la política nacional a través de su actual partido, Más Madrid, con el que concurrió a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo tras renunciar a su escaño como diputado nacional de Podemos.El que fuera cofundador de Podemos y amigo personal de Iglesias descarta públicamente esta posibilidad, pero miembros de Más Madrid reconocen que hay "mucha gente ilusionada" con esta opción y no niegan que pueda ocurrir, al menos a largo plazo.Aún así, prefieren no hacer "futuribles" y apuestan por la cautela en un momento en el que, según aseguran, los esfuerzos están centrados en consolidar el proyecto de Más Madrid en la región madrileña y en la capital.Otros miembros del partido insisten en que Más Madrid "sólo tiene sentido a nivel madrileño", pero reconocen que el perfil político de Errejón sigue siendo más nacional que local.El propio Errejón dijo recientemente en una entrevista en El Mundo que ve espacio para que fuerzas progresistas "no sectarias" saquen buenos resultados en el caso de que haya una repetición electoral y no descartó concurrir él mismo en una nueva lista en unas futuras elecciones generales."En política he aprendido a no descartar casi nada. Pero no estamos en eso sino en construir Más Madrid. Que eso luego sirva de inspiración para otros lugares nos alegraría, pero los tiempos de la política y los de la actualidad no son los mismos", afirmó.En estos dos meses que han transcurrido tras las elecciones autonómicas, las apariciones públicas de Errejón han sido muy escasas pese a su necesidad de adquirir relevancia en el ámbito político madrileño, donde es un recién llegado.Su interés en la política nacional, además, sigue siendo evidente. Esta semana ha seguido con atención la investidura fallida de Pedro Sánchez, que calificó de "mala noticia" a través de su cuenta de Twitter.Si Más Madrid diera el salto a la política nacional (previsiblemente con otro nombre) se produciría una fragmentación en el voto de la izquierda que no parece preocupar a miembros del partido, ya que en la capital y en la Comunidad han obtenido buenos resultados frente a un Podemos desaparecido o en caída libre.La idea de crear Más Madrid se la planteó el propio Errejón a la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena el pasado mes de diciembre como alternativa a Podemos, formación con la que ambos querían marcar distancias.Carmena ganó bajo la marca de Más Madrid las elecciones municipales del mes de mayo, en las que no se presentó Podemos, aunque no logró gobernar.Por su parte, Errejón consiguió 20 escaños en el Parlamento madrileño, donde Podemos redujo considerablemente su representación al pasar de 27 a 7 diputados.Más allá de la capital y del Parlamento madrileño, Más Madrid sólo está presente por el momento en el Senado bajo la agrupación Izquierda Confederal, a la que también pertenecen Adelante Andalucía, Mès per Mallorca, Compromís y Catalunya en Comú Podem.Esta confluencia puede dar una pista sobre las posibilidades que se abren ahora a nivel nacional para Más Madrid, donde algunos de sus integrantes hablan de la necesidad de "reconfigurar el espacio del cambio".