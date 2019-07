Rusia advierte que sanciones a Irán pueden llevar a un conflicto

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advirtió este viernes que la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo de 2015 para regular las actividades nucleares de Irán y de imponerle sanciones unilaterales al país persa pude provocar un conflicto armado.



"Esta situación pasó a ser límite y puede llevar a un conflicto militar, y no queremos que eso ocurra", afirmó Lavrov en un pronunciamiento en la reunión que tuvieron este viernes en Río de Janeiro los cancilleres de los países del foro BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).



El ministro ruso aseguró que EEUU abandonó el acuerdo y está amenazando con sanciones unilaterales para convencer a los otros países a no cumplir resoluciones del acuerdo que son vinculantes.





Lavrov aprovechó la reunión para pedirle a los países latinoamericanos que no acepten las amenazas de sanciones en caso de realizar negocios con empresas iraníes incluidas en una lista de vetadas por Estados Unidos.La recomendación se conoce en momentos en que dos navíos iraníes cargados con maíz brasileño permanecen varados desde comienzos de junio frente a un puerto del sur de Brasil por la negativa de la petrolera Petrobras de suministrarles combustible ante el temor de ser sancionada por Estados Unidos."Irán continúa respetando el acuerdo y es contraproducente que Irán permanezca unilateralmente en el acuerdo y los demás países no. Le pedimos a los países europeos que asuman su responsabilidad y cumplan sus compromisos con Irán", dijo el canciller de Rusia, uno de los principales aliados internacionales de Irán.La tensión en el Golfo aumentó en los últimos días debido a que el Gobierno iraní dejó de cumplir con dos de sus compromisos nucleares a principios de mes: superó tanto el límite de 300 kilos de reservas almacenadas de uranio como el nivel de enriquecimiento del 3,67 %.Teherán adoptó estas medidas debido a que, alegó, un año después de la salida unilateral de EEUU del acuerdo y de su reimposición de sanciones, el resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) no ha sido capaz de contrarrestarlas.Las propuestas europeas para sortear las sanciones y garantizar los beneficios económicos de Irán derivados del pacto, entre ellas un canal especial de pagos, "no han sido suficientes", según el Gobierno iraní.El pacto nuclear limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que las medidas de EEUU lo han dejado seriamente debilitado.Según Lavrov, cuando el acuerdo nuclear fue aprobado en 2015 toda la comunidad internacional lo elogió por permitir una solución del problema no sólo de Irán sino también de las negociaciones para tratados de no proliferación de armas nucleares."Por eso el quebrar el acuerdo, como quiere Estados Unidos, causa grandes daños, aunque esperamos que no irreparables, en el tratado de no proliferación", dijo el canciller ruso.Lavrov también criticó la salida de EEUU del tratado sobre misiles y de otras convenciones internacionales, así como su negativa a aceptar un tratado que prohíba llevar armas al espacio sideral.En su discurso en la cita ministerial de los BRICS, el canciller ruso, aunque sin citar ningún gobierno en especial, se quejó de los países que insisten en mantener su poder a nivel internacional mediante técnicas como el chantaje y la competencia desleal.Afirmó que estas herramientas "para solapar acuerdos internacionales tan sólo sirven a esos países para imponer agresivamente sus iniciativas sobre las de los otros".En ese sentido, defendió el respeto a las leyes internacionales, a los principios de soberanía y no interferencia extranjera y al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en todos los conflictos mundiales.En la tercera reunión con agenda abierta de los cancilleres del BRICS, preparatoria para la cumbre del foro de noviembre próximo en Brasilia, también participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo; India, Subrahmanyam Jaishankar; China, Wang Yi; y Sudáfrica, Naledi Pandor.