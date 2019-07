Dos muertos y docenas de heridos en club nocturno de Corea del Sur

Al menos dos surcoreanos murieron hoy y docenas de personas más resultaron heridas, algunas de ellas deportistas que participan en el mundial de natación de Gwangju, al colapsar una estructura dentro de un club nocturno de esa ciudad, según fuentes oficiales.



Los hechos se registraron hacia las 02.30 hora local (19.30 GMT del viernes). La mayoría de los heridos tienen lesiones muy leves, aunque unos 17 sufrieron heridas de mayor consideración, pero no graves, según informaron fuentes de los bomberos a la agencia local de noticias Yonhap.



Gwangju, 330 kilómetros al sur de Seúl, es sede del mundial de natación que comenzó el pasado 12 de julio y se cerrará este domingo.





Sobre la estructura que colapsó, situada a 2,5 metros sobre el piso principal, había un centenar de personas. Las primeras pesquisas indican que pudo ceder por un exceso de peso. En el club nocturno había unas 370 personas cuando se registró el accidente.Nueve de los heridos, que han sufrido lesiones no graves, son deportistas extranjeros: cuatro estadounidenses, dos neozelandeses, un holandés, un italiano y un brasileño.Entre ellos había seis mujeres y a excepción del brasileño el resto eran jugadores de waterpolo, según las mismas fuentes.La federación estadounidense de waterpolo confirmó que varios de sus deportistas, sin precisar mas, resultaron heridos cuando celebraban la victoria de la selección femenina en la final contra España, disputada el viernes."Es una horrible tragedia", afirmó en un comunicado el directivo de la federación, Christopher Ramsey. "Todos los atletas de USA Water Polo están a salvo y han sido localizados", agregó.El comité organizador confirmó que siete de los nueve deportistas heridos recibieron atención médica por lesiones menores, y sólo uno de ellos tiene que regresar a lo largo del día de hoy para que le den algunos puntos.También se encuentran entre los lesionados dos uzbekos, pero no eran deportistas que participaban en el mundial de Gwangju.La mayoría de los heridos sufrieron pequeños cortes o contusiones leves.Al parecer, el club nocturno había sido reformado recientemente pero las obras no contaban con autorización oficial.