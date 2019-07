Andalucía: la Guardia Civil realizó 128 rescates de montaña en 2018

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil realizó en 2018 un total de 974 rescates -80 más que en 2017- en los que fueron recuperados los cuerpos de 103 fallecidos, auxiliados 588 heridos y en los que 782 personas resultaron ilesas, siendo el senderismo la actividad que más intervenciones provocó, 454.



En el año 2017, el Servicio de Montaña tuvo 894 intervenciones en la que se rescataron 101 fallecidos y se auxiliaron a 549 heridos y 653 ilesos, y en 2016 se realizaron 950 rescates, informa la Guardia Civil.



Desde el 1 de enero al 30 de junio de este año la Guardia Civil realizó 423 intervenciones frente a las 391 en el mismo período de 2018, y en estos primeros seis meses se han rescatado 56 personas fallecidas, 270 heridos y 252 ilesos.





El 22 por ciento de las personas auxiliadas el año pasado residían en el extranjero y respecto a los nacionales un 12,56 por ciento eran de Madrid, el 7,67 por ciento de Barcelona, el 6,52 por ciento de Huesca y el 5,77 por ciento de Zaragoza.Aragón ha sido la comunidad autónoma en la se han realizado más intervenciones, 432, seguida de Andalucía, 128; Baleares, 124, y Castilla y León, 108.Ochenta y siete intervenciones no fueron por actividades realizadas en el ámbito de los deportes de montaña sino que en algunos casos se tuvieron que recuperar los cuerpos de personas fallecidas o accidentadas en lugares de difícil acceso y fueron necesarios medios técnicos.Se dieron 141 falsas alarmas en las que los grupos de rescate fueron alertados y se solucionó la incidencia antes de que comenzara la actuación.Como ya viene siendo habitual, el senderismo ha sido la actividad que más intervenciones ha provocado con 454, suponiendo poco más del 46,6% del total. En el año 2017 se realizaron 427 rescates en esta actividad, un 47,76% del total.Es la actividad más practicada por los turistas de montaña y en la que se suelen personas sin la preparación adecuada.La segunda actividad en la que los servicios de rescate de la Guardia Civil han tenido más actuaciones ha sido la progresión por terreno abrupto realizada fuera de los senderos señalizados o marcados.Se han realizado un total de 113 intervenciones, un 11,60 por ciento frente al 13,75% del año anterior en el que se realizaron 123 intervenciones.Le siguen en cantidad de rescates el barranquismo con 104 intervenciones, el esquí de montaña con 40 y accidentes en bicicleta de montaña con 24.En cuanto a los tipos de accidente o incidentes sufridos por el personal rescatado se han dado 261 tropiezos con caídas al mismo nivel, 177 extravíos, 108 intervenciones por problemas físicos como agotamientos, hipotermias severas, deshidratacióne infartos, y 99 deslizamientos por pendiente en zonas de hierba, nieve o hielo.En un 21,77 por ciento de los accidentes en los que se ha intervenido el auxiliado estaba realizando la actividad en solitario y en un 92,51 por ciento sin guía profesional.En cuanto a las edades de los auxiliados el 9,17 por ciento eran menores de edad y la franja más frecuente se encuentra entre los 41 y los 50 años con un 20,98 por ciento, con porcentajes similares entre los 31 y los 40 años, 20,23 por ciento; entre los 19 y los 30, 18,81 por ciento, y los 51 y 60, 17,65 por ciento.Sólo un 27,83 por ciento de los rescatados disponía de seguro federativo para la actividad que estaba realizando.Sobre las causas de la accidentalidad se considera que en 439 ocasiones, el 55,44 por ciento, los auxiliados han afrontado una actividad para la que no estaban preparados.No eran conscientes de sus limitaciones en cuanto a falta de nivel técnico o inexperiencia en dicha actividad, el 42,51 por ciento, o falta de preparación física, el 30,70 por ciento.En 273 accidentes, el 28,03 por ciento, se observó una falta de planificación de la actividad a realizar y un 13,66 por ciento se ha producido por no llevar el material adecuado o llevarlo deteriorado.