Moreno afirma que PP y PSOE deben "recuperar el bipartidismo"

El presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este jueves que PP y PSOE deben trabajar por "recuperar el bipartidismo" al ser las dos grandes fuerzas "que engloban el centro político" y "crear puentes" entre ellos.



En una entrevista en la Cadena Ser, al ser preguntado si apoyaría una abstención de su partido para la investidura de Pedro Sánchez, Moreno ha recordado que la decisión corresponde a la dirección nacional del partido y ha añadido que no ha visto una actitud en el presidente socialista de "dar pasos" para lograr un entendimiento.



Ha recordado que Sánchez es "el autor del no es no y el impulsor de una moción de censura que desalojó al PP", por lo que ni él como dirigente ni su proyecto les genera "certidumbre y confianza".





"Lo primero que tiene que hacer es ganar la confianza", ha añadido Moreno, quien ha invitado a Sánchez a decir primero qué está dispuesto a hacer en asuntos de integridad territorial, relaciones con Cataluña o en materia fiscal.Si Sánchez quiere que el resto de fuerzas "se acerquen", también el PP, tendrá que hacer "un esfuerzo" y aclarar "si quiere un mínimo de acuerdo", ha agregado el presidente andaluz.Moreno ha lamentado el "fracaso en términos de partido y de candidato" de la investidura de Sánchez, que en su opinión "no ha medido bien" y "no se lo ha tomado lo suficientemente en serio".Ha abogado por hacer una "reflexión" entre todos y buscar fórmulas "más imaginativas o creativas" para que el país no esté tanto tiempo sin gobierno.Ha considerado que ha faltado voluntad para cerrar un acuerdo con Podemos y ha mostrado su sorpresa por que "dentro del ámbito de la izquierda" tardara "tanto" en ponerse a negociar.Moreno entiende que unas nuevas elecciones serían "un fracaso colectivo", aunque prevé que si eso se produce PP y PSOE saldrían beneficiadas en número de votos.Ha dicho que un Gobierno de PP, Cs y Vox sería una alternativa "posible, viable y factible" si sumaran tras unas elecciones en noviembre, con el modelo andaluz "perfectamente exportable".