Marín: hay libro registro de medios coercitivos en centros de menores

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que actualmente "sí existe" libro de registro de medios coercitivos en los centros de internamiento de menores y, en concreto, en el de Tierras de Oria, donde murió un joven, un caso sobre el que no se ha pronunciado por estar bajo investigación judicial.



El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha hecho esta puntualización después de que la diputada de Adelante Andalucía Isabel Mora asegurara que un informe del Defensor del Pueblo estatal realizado tras una visita al citado centro en 2018 señala, entre otras carencias, la falta de un libro de registro sobre los medios coercitivos utilizados.



Marín, que ha comparecido ante el Parlamento para hacer una valoración, a petición de Adelante Andalucía, de la aplicación del protocolo o instrucciones sobre la utilización de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento de Menores en Andalucía, ha dicho que desde que él dirige la consejería "sí existen" los registros e informes al respecto.





Ha subrayado, además, que en un reciente informe especial del Defensor del Pueblo sobre el centro de Tierras de Oria se señala que, desde la última visita realizada en el 2014, se han producido una serie de cambios, como la supresión de todas las concertinas en el vallado del centro o la apertura automática de puertas en las instalaciones para una rápida evacuación en caso de necesidad."La visita de inspección llevó aparejada entrevistas con los internos y con el personal que no proporcionaron ningún dato relevante; en todos los casos, las manifestaciones sobre el clima del centro fueron muy positivas sin destacar ninguna incidencia relevante", ha leído Marín de ese informe.Sobre una eventual eliminación de los métodos de contención, ha esgrimido que su utilización está regulada en una ley orgánica: "Yo no puedo cambiar nada, lo tiene que cambiar el Gobierno de España".Ha asegurado que los protocolos e instrucciones para la aplicación de estos métodos es el mismo para todos los centros, de forma que se aplica en Andalucía como en cualquier comunidad.Un reglamento de la citada ley orgánica establece qué medios se pueden utilizar para evitar actos de violencia, lesiones que se puedan producir los internos, fugas, daños en el centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal.Entre otros medios, se incluyen la sujeción mecánica, el aislamiento provisional y las defensas de goma, ha detallado."El reglamento contiene las pautas de actuación dirigidas al personal del centro", ha recalcado.Según Marín, los medios de contención con sujeción mecánica son comunes a todos los centros y su uso es "subsidiario", lo que no significa que no se aplique, pero "no es una práctica diaria"."Es un medio extraordinario y, antes de aplicarlo, es necesario agotar todas las posibilidades", ha asegurado el consejero, que ha insistido en que "su uso es como último recurso" y que "está dotado de todas las garantías posibles de seguridad y de respeto a los menores".Ha incidido además en que existe un doble control médico, previo y adicional, en las sujeciones mecánicas prolongadas, de forma que el menor es visitado por el médico o por personal sanitario que "debe hacer constar si existe o no impedimento para usarlo".La diputada de Adelante Andalucía Isabel Mora ha tildado de "muy grave" lo sucedido en el centro de Almería: "La muerte de este joven ha generado mucha alarma", y ha recordado que no es el primer caso, pues según un informe del Defensor del Pueblo estatal hubo otro fallecimiento en Melilla después de una aplicación mecánica y en 2011 en Madrid.Ha recordado que en la visita realizada en 2016 por representantes del Comité de Prevención de la Tortura al centro de Tierras de Oria se sintieron "alarmados" por la forma de aplicación de estos mecanismos y "constataron" que no había libro de registro ni existía un control médico previo.Ha llamado también la atención sobre la falta de formación del personal y ha denunciado que las recomendaciones aprobadas a raíz de dicha visita "no se ponen en práctica".Mora ha preguntado, aunque sin obtener respuesta, sobre el número de veces que se han utilizado estos métodos en los centros de Andalucía, tras lo que ha asegurado que el Comité de Prevención constató que en Tierras de Oria se había utilizado 24 veces en solo unos meses."Estos métodos son agresivos y la sensación que hay por la cantidad de denuncias y los informes es que no hay una fiscalización real de cómo se está haciendo", ha criticado.