Johnson celebra la primera reunión del nuevo Gobierno británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebra este jueves su primera reunión del Gobierno tras asumir el miércoles el poder con el cometido de cumplir con el "brexit" el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo.



Johnson, artífice de la victoria del "brexit" en el referéndum de 2016, reúne esta mañana a sus nuevos ministros en la residencia oficial de Downing Street, antes de pronunciar un discurso ante los diputados en la Cámara de los Comunes, según fuentes oficiales.



El antiguo alcalde de Londres, de 55 años, hizo una radical y brutal remodelación del Gobierno al retirar a la mayoría de los ministros que estuvieron en el Gobierno de Theresa May y colocar a llamados "brexiteers", partidarios de una pronta salida de la UE.





Entre los nombramientos destacan el del ministro de Economía, Sajid Javid, hasta ahora titular de Interior, cargo que ha recaído en la diputada Priti Patel, mientras que la cartera de Exteriores la ocupa Dominic Raab, uno de los más fuertes partidarios del "brexit", incluso sin pacto alguno si fuera necesario.Más de 15 miembros del Gobierno de May dimitieron o fueron sustituidos por Johnson, quien venció a Jeremy Hunt -extitular de Exteriores- en las internas del Partido Conservador para hacerse con el liderazgo de la formación y el cargo de primer ministro.La edad promedio del Gobierno de Johnson es de 48 años, ligeramente por debajo de los 51 años del Ejecutivo de May, en tanto que hay ocho mujeres, lo que representa el 26 % del gabinete, menos que el 31 % de la anterior primera ministra.Se espera que el primer ministro hable ante los diputados antes de que se levanten las sesiones del Parlamento para el comienzo del receso de verano, que durará hasta principios de septiembre.Al asumir ayer el poder, tras ser investido por la reina Isabel II en el palacio de Buckingham, Johnson prometió negociar "un nuevo y mejor" acuerdo con la UE, que garantice la salida de este país del bloque y excluya la "antidemocrática" cláusula irlandesa.Esa cláusula de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas después del "brexit" y ha sido el principal obstáculo para que se aprobara el acuerdo negociado por May, quien presentó su dimisión el pasado 7 de junio.