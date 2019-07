Podemos contesta y no renuncia a los ministerios que exigen

Unidas Podemos ha respondido este martes al Gobierno que sigue apostando por un gobierno de coalición, pero que no estará en él "a cualquier precio", y asegura que con las ofertas actuales no es posible desarrollar sus políticas sociales, para las que piden más competencias.



Fuentes de la coalición de Pablo Iglesias han asegurado esta noche que "el PSOE ofrece la caja de herramientas pero vacía" e insiste en pedir competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica.



"Y con las ofertas que nos están haciendo no es posible", dicen desde Podemos después de que el PSOE haya asegurado que cedería a Podemos la vicepresidencia de Asuntos Sociales para Irene Montero así como tres ministerios, el de Vivienda y Economía Social el de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo e Igualdad.