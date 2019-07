PSOE y Podemos interrumpen la negociación a 24 horas de la votación

Los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos han interrumpido las conversaciones sin acuerdo a 24 horas de la segunda votación de investidura del candidato Pedro Sánchez y, mientras los socialistas esperan una respuesta a su última oferta, la formación morada lamenta la falta de avances.



La reunión para alcanzar un acuerdo sobre la investidura de Sánchez se ha suspendido este mediodía sin que durante la mañana se haya producido un entendimiento, pues la formación de Pablo Iglesias denuncia que los socialistas no quieren compartir "ninguna competencia social" y asegura que no pactará "a cualquier precio".



Por su parte, el PSOE ha decidido interrumpir la negociación a la espera de que la formación morada dé una pronta respuesta a su nueva oferta, que los socialistas consideran un avance, para un gobierno de coalición.





Esta mañana comenzaba la reunión formal entre los equipos negociadores de ambos partidos con la intención de allanar el camino de la investidura con una nueva oferta de gobierno de coalición cuyo contenido no ha transcendido, aunque desde "Podemos denuncian que no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE"."Unidas Podemos no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio, queremos competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica", han asegurado desde Podemos.El partido de Pablo Iglesias recuerda que "para aproximar posiciones con el PSOE" ellos ya renunciaron a los ministerios de Estado como Interior, Justicia o Exteriores y han aceptado también el veto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, "algo inédito en los acuerdos de gobiernos de coalición"."Y después de esto, el PSOE no está dispuesto a compartir ninguna competencia social", lamentan desde Podemos.PSOE y Unidas Podemos tienen menos de 24 horas para cerrar el acuerdo ya que la segunda votación para la investidura se producirá mañana sobre las 14:30 horas.Un poco antes, sobre las 10:00 horas comenzará la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, que en principio iba a celebrarse hoy, y que ha sido aplazada a mañana a la espera de cómo se resuelven las negociaciones con Unidas Podemos.En esa Ejecutiva, el PSOE sopesa, en caso de que se cierre un acuerdo, convocar una consulta a la militancia para que se pronuncie.La consulta, según fuentes socialistas, podría celebrarse este fin de semana, a posteriori de la investidura, ya que "no hay tiempo material para que sea antes".