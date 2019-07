Undécima jornada de protestas contra el gobernador de Puerto Rico

Las localidades puertorriqueñas de Bayamón y Dorado, cercanas a San Juan, así como Aguadilla (noroeste), han sido hoy escenario de sendas protestas para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.



Se trata de la undécima jornada de manifestaciones para pedir la renuncia del gobernador tras el escándalo desatado después de que se difundiera el contenido de un chat privado en el cual Rosselló junto a un grupo de asesores cercanos se burlan e insultan a artistas, periodistas, el colectivo LGTB, políticos, entre otros.



La revelación del contenido del chat de la aplicación de mensajería Telegram y la participación en el mismo de Rosselló y algunos asesores próximos ha provocado una ola de indignación que pide la destitución del gobernador, que ya ha dicho que terminará su mandato.





Las redes sociales han sido este martes un hervidero de comentarios en los que destacados comentaristas políticos prevén que la renuncia de Rosselló podría producirse entre las próximas 24 y 48 horas.En Bayamón, a 14 kilómetros de San Juan, los manifestantes, enarbolando banderas de la isla, han pedido la dimisión al grito de "Ricky (Rosselló) renuncia".Por su parte, otro grupo de personas se ha trasladado hasta la entrada de un complejo residencial en Dorado, a 32 kilómetros de la capital puertorriqueña, donde los padres de Rosselló poseen una propiedad y donde los manifestantes consideran que estaría alojado estos días, para pedir que deje el puesto de gobernador.Aguadilla (en el noroeste) y Lares (centro oeste), entre otras, también han albergado protestas.San Juan, escenario de las diez protestas anteriores, acogió hoy una protesta llevada a cabo por un grupo de ciclistas.Por otro lado, el alcalde de Guaynabo -a 16 kilómetros de San Juan-, Ángel A. Pérez, y la alcaldesa de Gurabo (este), Rosachely Rivera, pidieron en sendos comunicados la renuncia de Rosselló."En los años que he servido a nuestra gente, como empleado público, como legislador y ahora como alcalde, siempre he tomado en consideración el sentir, las necesidades y los reclamos de aquellos a quienes represento y sirvo", indicó Pérez.Por su parte, Rivera le pidió que haga una "introspección y considere las consecuencias que puede tener el impacto de todo lo acontecido en nuestra gente más vulnerable. Renuncie"."Permítale a nuestro liderato político tomar las riendas del país y levantar nuestra credibilidad ante el mundo. Estamos a tiempo. Es nuestro deber continuar luchando por un mejor futuro para nuestro pueblo de Gurabo y por un mejor bienestar para todos en Puerto Rico", opinó.El cantante René Pérez, "Residente" (ex Calle 13), convocó este martes una marcha en el distrito financiero de San Juan para el jueves 25 de julio para pedir la renuncia del gobernador de la isla, protesta a la que el interprete Nicky Jam anunció que se sumará.