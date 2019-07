Johnson asume el cargo tras una audiencia con Isabel II

El nuevo líder del Partido Conservador británico, Boris Johnson, asume este miércoles el cargo de primer ministro, en sustitución de Theresa May, al término de una audiencia con la reina Isabel II en el palacio de Buckingham.



Johnson, exministro de Exteriores y antiguo alcalde de Londres, recibió un gran apoyo -el 66%- entre los afiliados "tories" en unos comicios internos convocados después de que la saliente jefa del Gobierno dimitiera en junio por la crisis del "brexit".



El nuevo líder asumirá el poder después de que May presente primero formalmente su renuncia a Isabel II.





Así será la jornada del cambio de primer ministro:- May participará al mediodía (11.00 GMT) en su última sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster. Esta será, además, la última sesión parlamentaria antes del receso de verano.- Sobre las 14.00 hora local (13.00 GM) está previsto que May pronuncie unas palabras al país ante la puerta de la residencia oficial de Downing Street antes de acudir al palacio de Buckingham.- Desde Downing Street, May hará el breve recorrido hasta la residencia real donde presentará su dimisión a la jefa de Estado, a la que informará formalmente de que su partido tiene nuevo líder.- A las 15.00 hora local (14.00 GMT) será el turno de Johnson de ir al palacio, donde tendrá la audiencia de rigor con Isabel II, quien le pedirá que forme su Gobierno.- Una vez ante el 10 de Downing Street -posiblemente sobre las 16.00 hora local (15.00 GMT), Johnson hará su primer discurso al país ante la puerta de la residencia oficial.- Tras las tradicionales fotografías delante de la puerta negra del 10 de Downing Street, Johnson entrará al edificio para empezar a nombrar a sus ministros, una tarea muy esperada a fin de saber si mantendrá o no a algunos de los ministros de May.Tras ser declarado ayer ganador, en un evento celebrado en el centro de conferencias "Queen Elizabeth II" de Londres, Johnson prometió cumplir con el "brexit" el 31 de octubre.Johnson insistió, además, en que "dará energía" al país y que le contagiará de espíritu positivo y de un sentimiento de que las cosas se pueden "hacer".