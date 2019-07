EEUU advierte a Maduro de que tiene un "corto plazo" para dimitir

EEUU informó de que ha comunicado al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que éste tiene un "corto plazo" para dejar el poder si no quiere enfrentarse a la Justicia internacional y a nuevas sanciones estadounidenses, y que confía en que el Grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al chavismo.



"Es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida (a Maduro) en un tiempo definido. Y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más", afirmó en una entrevista exclusiva con Efe el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone.



"Ese plazo es inmediato (...) y ya lo hemos comunicado indirectamente (a Maduro), con personas en quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo", añadió el asesor del presidente estadounidense, Donald Trump.





Claver-Carone aseguró que el plazo que ha dado Estados Unidos es "mucho más corto que el fin del año", y afirmó que los cancilleres del Grupo de Lima "están conversando" sobre ese mismo tema durante su reunión de hoy en Buenos Aires.Agregó que el panorama ha cambiado tras la presentación este mes del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denuncia represión política, torturas y ejecuciones extrajudiciales."El reporte Bachelet es el caso 'prima facie' de un encausamiento, particularmente de esos países que están suscritos a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no se suscribe a eso, pero sí estamos dispuestos a dar ciertas garantías" a Maduro, indicó Claver-Carone."Así que, es el momento de o aceptar ciertas garantías para salir del poder, o enfrentarse a la Justicia internacional y de los Estados Unidos", recalcó.Sin embargo, al ser preguntado después por si las consecuencias para Maduro estarían en los tribunales de Estados Unidos, el alto funcionario habló en cambio de sanciones."La consecuencia es que, como dijo el presidente (Trump), no hemos sido lo suficientemente duros todavía. Las sanciones (...) seguirán incrementándose y serán mucho más duras de lo que son", advirtió.Claver-Carone, que dirige la política hacia Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, insistió en que lo que se ofrece "no es una negociación" sobre el futuro del chavismo."Si él acepta, y le interesan esas garantías para que pueda salir del país, siempre hemos dicho, desde el primer día, que el cómo, el cuándo y el dónde lo negociaríamos sin problema", recalcó.Hoy se cumplen seis meses del día en el que Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y Maduro sigue en el poder, pero Claver-Carone negó que la estrategia de Estados Unidos haya fracasado."No, todo lo contrario. Desde el 23 de enero a hoy, Juan Guaidó tiene más poder que nunca", opinó."Nadie nunca le dijo al presidente Trump que esto iba a ser una cuestión de una o dos semanas o uno o dos meses", subrayó.El mandato de Guaidó como presidente de la opositora Asamblea Nacional (AN, Parlamento) vence en enero de 2020, y Claver-Carone dejó entrever que, en caso de que el Legislativo decida sustituirle por otro líder antes de que Maduro deje el poder, EEUU podría reconocer a esa otra figura como mandatario interino de Venezuela."El presidente interino Guaidó tiene un apoyo amplio en su coalición (...). (Pero) estamos siguiendo una lógica legal. Nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional, y respetaremos las decisiones, cualquier decisión que tome esa democrática Asamblea Nacional en reconocimiento de su presidente interino", subrayó.