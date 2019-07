El ex alto cargo de Chávez: ahorcado con su cinturón

La Policía Nacional analiza una carta hallada en el despacho de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, que apareció ahorcado con su cinturón en San Sebastián de los Reyes (Madrid) después de haber empezado a colaborar con la justicia española.



Márquez fue detenido el pasado jueves en el aeropuerto de Madrid tras aterrizar en un vuelo procedente de Panamá en el marco de una investigación de una trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.



Fuentes jurídicas han indicado a Efe que el excargo de la petrolera, de 48 años y con hijos menores, fue puesto a disposición del juez de la Audiencia nacional Santiago Pedraza, a quien contestó de forma colaborativa a algunas preguntas y mostró su disposición a aportar más información y seguir colaborando con la justicia española.





Quedó en libertad con la retirada de sus dos pasaportes -español y venezolano- y debía comparecer este lunes ante el magistrado José de la Mata en sustitución de Pedraz. Como no compareció, el juez pidió información a la Policía ante las sospechosas de su muerte.Fue el domingo cuando se halló su cuerpo en la oficina de la consultora Alcander S.L., cuyo objeto social es la consultoría en el ámbito de los hidrocarburos y materias primas y que está situada un edificio de oficinas situado en la avenida de Somosierra de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.Márquez, según han señalado a Efe fuentes próximas a la investigación, estaba trabajando en su despacho junto a su socio. En un momento de la mañana el socio se marchó de la oficina pero se citaron para verse después y comer juntos.El excargo de Chávez permaneció en el despacho ultimando unas gestiones, según el relato de su socio, quien tiempo después le envió varios mensajes de wasap y le hizo llamadas. Como no recibió respuesta, decidió volver a la oficina.No pudo abrir la puerta al encontrarse atrancada con algún objeto y llamó a la Policía, que se personó en el lugar en torno a las 15:00 horas junto con los servicios sanitarios.Juan Carlos Márquez estaba colgado de su cinturón por la parte interior de la puerta de entrada y aunque intentaron reanimarle, los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.Además de encontrar restos de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifiesta su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez.En la oficina también se encontró su teléfono móvil, su cartera y dos manojos de llaves.A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investigaba dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados.