Bildu anuncia su abstención para arreglar los problemas del Estado

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este martes la abstención de sus diputados sin que sea "un cheque en blanco", sino una oportunidad para abordar los problemas estructurales que tiene el Estado, como derogar la "ley mordaza", la reforma laboral o permitir el derecho a decidir.



En su réplica al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Aizpurua ha dicho que su formación, además defender los derechos sociales, es independentista pero entendida como herramienta para construir una sociedad más justa y solidaria.



Ha recordado que su formación fue decisiva en la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa y "determinante" en la Diputación del Congreso para aprobar los reales decretos sociales de los que se jactó el candidatos durante la campaña electoral, por lo que se ha mostrado extrañada por encontrar como respuesta el apartheid político".





Y ha precisado que con su formación no solo dialogan, sino que incluso pactan los socialistas y el PP, por lo que ha pedido que "dejen de manipular a la ciudadanía" y afrontar los "enorme retos" existentes tanto en España como en el País Vasco.Para Aizpurua, la España de la transición ha entrado en crisis en lo político y en lo económico y se ha pasado de la posibilidad de abordar una segunda transición a posiciones inconstitucionales, con la aplicación del artículo 155 o el encarcelamiento de los integrantes de la Generalitat de Cataluña, lo que ha hecho florecer un nuevo nacionalismo español.En su opinión, solo con el diálogo, la negociación y la democracia se resolverán los problemas y serán los vascos y catalanes los que deben decidir su modelo de relación con el Estado, ya que, si no hay "un punto de encuentro colectivo", habrá inestabilidad y conflicto.Tras preguntarse qué va a hacer Sánchez y cómo va a afrontar esos y otros problemas y si va a practicar el dialogo, sin dar oxígeno, ni subordinarse a la derecha, ha preferido darle una oportunidad para abordar esos conflictos, a pesar de tener "sobradas razones" para decir que 'no'.Le ha afeado que no haya sido capaz de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, pero EH Bildu ha decidido facilitar la investidura de Sánchez con su abstención.