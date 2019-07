Venezuela comienza a iluminarse tras 7 horas de apagón general

Venezuela comenzó a recuperar paulatinamente la luz este martes, unas 7 horas después de que un apagón dejara a oscuras, al menos, 16 departamentos de los 24 con los que cuenta el país sudamericano.



Unos minutos antes de la medianoche, se empezó a restablecer parcialmente el suministro eléctrico en el Caracas, así como en los estados de Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara y Anzoátegui, informó el Gobierno.



El ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Freddy Brito, señaló que el Ejecutivo "tiene activado el Estado Mayor Eléctrico y todos los ministerios e instituciones para atender las necesidades" del pueblo mientras dure la situación.





Además, el Gobierno decidió suspender "las actividades laborales y educativas regulares" el martes para ayudar al restablecimiento del suministro en todos los estados."Atención!! Para coadyuvar en el proceso de reconexión que se está realizando del servicio eléctrico nacional, se suspenden las actividades laborales y educativas regulares el día martes 23 de julio. A menos que algo urgente lo requiera, recomendamos mantenerse en sus casas", publicó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Twitter.Millones de venezolanos permanecieron sin luz desde que a las 16:40 hora local (20:40 GMT), corte que se debió, según Rodríguez, a un "ataque electromagnético" a la principal hidroeléctrica del país, que ha afectado a casi todas las regiones."Los primeros indicios recibidos de la investigación (...) orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país", dijo el ministro.Por su parte, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, responsabilizó al Ejecutivo por el "fracaso" en la administración de la electricidad, un área que está controlada por militares desde hace una década, cuando los apagones empezaron a hacerse frecuentes."Intentaron esconder la tragedia con racionamientos en todo el país, pero el fracaso es evidente: destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas", apuntó en la red social Twitter el líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.El país con las mayores reservas probadas de petróleo no registraba un apagón de esta magnitud desde el pasado marzo, aunque los fallos del servicio se viven a diario en varias regiones, sobre todo en el oeste y en las zonas fronterizas.Una vez más, la falta de luz ha traído consigo problemas como la caída de la telefonía móvil, la interrupción en el suministro de agua potable, la paralización de transacciones comerciales en algunos comercios y la desconexión de internet que, según estimaciones, llegó a 94 %.En Caracas, al no haber electricidad se suspendieron las operaciones del Metro, razón por la que miles de usuarios se vieron obligados a salir de las estaciones y caminar largas distancias en calles y avenidas abarrotadas.En marzo pasado Venezuela acumuló 11 días a oscuras tras dos apagones que paralizaron el país y por los que el Gobierno de Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición local y a la Administración estadounidense de Donald Trump.Estos fallos dejaron pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, según estimaciones de empresarios.La oposición, por su parte, asegura que la corrupción en el ministerio de Energía Eléctrica y malos manejos de miles de millones de dólares destinados al sector son los responsables de la crisis actual.