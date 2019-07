Londres pide una misión europea para proteger petroleros en el golfo

El Gobierno del Reino Unido pidió este lunes la formación de "una misión marítima europea" para proteger a los cargueros que transiten por el estrecho de Ormuz, en un momento de crecientes tensiones en el golfo Pérsico.



En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que ha mantenido conversaciones "constructivas" con sus homólogos en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, para constituir una unidad centrada en asegurar "una navegación libre y segura".



Hunt anunció la iniciativa después de que el pasado viernes las autoridades iraníes apresaran al petrolero bajo bandera británica "Stena Impero", al que acusan de violar la normativa de navegación, lo que niega la empresa sueca propietaria del barco, Stena Bulk.





Esta mañana, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, presidió una reunión de la comisión COBRA de ministros y representantes de las fuerzas de seguridad para sopesar la respuesta a los actos de Teherán."Es con pesar que anunciamos esta mayor presencia internacional en el Golfo, pues el foco de nuestra diplomacia ha sido desescalar las tensiones con la esperanza de que esto no fuera necesario", dijo Hunt a los diputados."Si Irán continúa por esta senda peligrosa, deberá aceptar el precio de una mayor presencia occidental en las aguas de su litoral, no porque queramos aumentar las tensiones, sino porque la libertad de navegación es un principio que el Reino Unido y sus aliados siempre defenderán", agregó.A fin de reducir el riesgo actual, Londres ha pedido a los barcos bajo bandera británica que eviten navegar por el estrecho de Ormuz durante un "periodo provisional".El ministro explicó que el Reino Unido no se sumará a la estrategia más ofensiva de Estados Unidos, puesto que, a diferencia de Washington, este país, junto con la UE, sigue apoyando el acuerdo firmado en 2015 con Teherán para reducir su actividad nuclear.El petrolero "Stena Impero" fue apresado el 19 de julio en el estrecho de Ormuz por la Guardia Revolucionaria iraní, sin que pudiera impedirlo la fragata británica de guardia HMS "Montrose" -lo que ha generado críticas en el Reino Unido sobre la falta de recursos de la Marina nacional-.El Gobierno de Irán insiste en que la detención del buque cisterna, con 23 tripulantes de varios países a bordo -entre ellos ninguno británico-, "no es una medida de represalia" por la retención del barco iraní "Grace 1" el 4 de julio por la Royal Navy en Gibraltar.Auspiciada por el Gobierno gibraltareño y -según fuentes diplomáticas- a petición de EEUU, la Marina procedió a la captura del buque iraní por transportar petróleo a Siria, supuestamente en violación de la sanciones de la UE, lo que Irán vio como un acto hostil.Un portavoz del Gobierno británico aseguró hoy que el Reino Unido "no quiere una confrontación" con el Estado persa, pero exige la "liberación inmediata" del "Stena Impero" y su tripulación, aprehendidos, según Londres, bajo "pretextos falsos e ilegales".Sobre la posibilidad de que EEUU ofrezca protección a cargueros de otros países en Ormuz, la principal ruta global de transporte de petróleo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo hoy a Fox News que "es responsabilidad del Reino Unido ocuparse de sus barcos".Según los expertos, la captura del "Stena Impero" es una maniobra de Irán para marcar su territorio y demostrar su dominio en el golfo Pérsico ante las presiones de Estados Unidos.Las tensiones entre estos dos países han aumentado tras la entrada en vigor de las sanciones impuestas por Washington a Teherán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara a su país del acuerdo nuclear suscrito junto con la UE en 2015.