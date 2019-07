Rivera: "Para el 8M hay que pedirlo a Calvo y al Orgullo a Marlaska"

El presidente de Ciudadanos ha afeado a los socialistas su actitud en manifestaciones de carácter social, como la del Día de la Mujer el 8M la del Orgullo Gay, durante su intervención en el discurso de investidura, en la que ha asegurado que "ahora" para ir al 8M hay que "pedir permiso" a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y para ir al Orgullo, "hay que llamar a Marlaska", ministro del Interior en funciones.

"Ahora para ir al 8M hay que pedirle permiso al Carmen Calvo. Si algún español nos está viendo y no es militante del PSOE, envíale una carta, un email, o un SMS, 'CARMEN CALVO BONITA 8852 Quiero ir al 8M' --ha dicho--. Ahora para ir al Orgullo hay que llamar a Marlaska, que las calles son suyas como diría Fraga".

Así, ha lamentado que "no se puede ir al Orgullo si no eres socialista" y para defender la igualdad entre hombres y mujeres "hay que ser militante del PSOE, no ciudadano español ni demócrata".

MARLASKA TE SEÑALA Y "TE CAE LA DEL PULPO"

"Que no se han enterado, son fascistas todos los demás --ha insistido--. Para ir al Orgullo, aunque seas gay, lesbiana, o lo que te de la gana, tienes que ser militante del PSOE porque si no, Marlaska te señala y te cae la del pulpo. Sí, señor Marlaska, la del pulpo".

En este sentido, ha acusado al titular de Interior, "defensor de las libertades", de "dedicarse el día del Orgullo a señalar para que atacaran las libertades de muchos españoles". "Vergüenza, vergüenza", ha exclamado.

Así, ha asegurado que cuando Marlaska estaba en la Audiencia Nacional le defendió cuando fue atacado. "Le digo una cosa -ha apuntado dirigiéndose al ministro--, cuando usted estaba en la Audiencia Nacional y le acusaban algunos que apoyaba el terrorismo para que usted no dictara sentencias en libertad yo siempre públicamente le defendí y lo volvería hacer hoy si tuviera que volver a hacerlo. Esa es la diferencia entre usted y yo, que yo defiendo la libertad sí o sí".