Sánchez a Casado: "Tengo una mala noticia, se tiene que abstener"

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir al líder del PP, Pablo Casado, que facilite la gobernabilidad, y que si quiere liderar la oposición y no quiere que la investidura dependa de los independentistas tiene "una mala noticia" para él: "Se tiene que abstener".



"Analicemos la realidad, no hay alternativa posible", le ha insistido Sánchez a Casado, a quien ha reiterado que si son de verdad un "partido de Estado" que dice quiere "garantizar la estabilidad en España" deben facilitar "la formación del único Gobierno posible.



"Si no quiere (que la investidura) dependa de los independentistas tengo una mala noticia señor Casado, se tiene que abstener", y "si quiere liderar la oposición tendrá que permitir que haya Gobierno", le ha dicho el candidato socialista al líder popular.





Y ha añadido que no le pide que voten a favor o que aplaudan el programa político que ha presentado, solo le reclama que su partido facilite la constitución de un Gobierno en España.