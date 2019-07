Maeztu tilda de "imprescindible" el acuerdo para su continuidad

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha congratulado hoy del acuerdo alcanzado la semana pasada por PP, PSOE y Ciudadanos para que continué en el cargo y lo ha calificado de "imprescindible y necesario" para que "pueda seguir realizando mi trabajo con independencia".



A preguntas de los periodistas en la sede de La Rábida (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía, Maeztu ha indicado que es "imprescindible contar con una amplia mayoría para ser imparcial, para no depender de ningún partido, de ahí que sea necesaria una mayoría cualificada más allá de la absoluta de tres quintos".



Tras recordar la abstención de Adelante por considerar que debía de ser una mujer la que ocupara el cargo y la negativa de Vox por entender que debe de haber un único Defensor para toda España, cuestiones que respeta, Maeztu, ha remarcado el hecho de que cuente para continuar con esa amplia mayoría.





"La ley hace que el Defensor no pueda depender de un sólo partido, para que no dependa de nadie; en este caso se han unido tres garantizándole así una imparcialidad que de no tenerla acabaría con la figura del Defensor", ha señalado.Dicho esto ha incidido en que el acuerdo era "imprescindible y necesario" por lo que "me alegro de que haya ocurrido".