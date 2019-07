PNV todavía se mueve entre la abstención y el sí a la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido todavía se mueve entre la abstención y el sí a la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tras insistir en que no han recibido "absolutamente ninguna llamada", ha apuntado que no sabe si tienen que entender que "no interesa" su voto favorable.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que desconoce si esta semana será Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo central. En todo caso, ha apuntado que, de momento, el PSOE y Unidas Podemos, "de pronto, se han puesto las pilas". "A partir de ahí, ya veremos. Depende de la posición sobre la abstención o no que tomen otros grupos. Supongo que, si son mínimamente inteligentes, al final, habrá una investidura", ha indicado.

Aitor Esteban ha apuntado que, con el PNV, "no pasa nada", porque no han recibido "absolutamente ninguna llamada". "No sé si tenemos que entender que no les interesa nuestro voto favorable", ha manifestado.

En todo caso, ha asegurado que su partido, "con tranquilidad, a la expectativa", no va a bloquear la investidura. "Creemos que las urnas marcaban que ésa era la única posibilidad y ya tenemos los Gobiernos de coalición en el marco de Euskadi. Ha habido una serie de entendimientos, también de desencuentros, con el Gobierno presidido por Sánchez hasta la fecha y, por lo tanto, nos movemos entre la abstención y el sí", ha dicho.

Esteban ha explicado que no tiene "ningún sentido votar que no, cuando no hay otra posibilidad" para que haya un Gobierno. "No conviene en absoluto y la gente no entendería volver a otras elecciones", ha indicado.

PROBLEMAS PARA EUSKADI

El diputado jeltzale considera que la no conformación de un Ejecutivo está suponiendo, no un drama, pero sí una situación de dificultad en Euskadi" porque "no hay interlocutor al otro lado de la mesa".

En su opinión, este es necesario "para muchos asuntos" desbloquear "algunas posiciones, tomar decisiones políticas" y, sobre todo, en temas de infraestructuras como la Alta Velocidad, etc. "Se necesita un Gobierno cuanto antes, pero también para la economía. Esto tiene una inercia, pero hace falta un Gobierno que tome las riendas y decisiones", ha añadido.

Sobre las declaraciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha afirmado que el PNV desea el pacto entre Sánchez e Iglesias porque ese Gobierno "se cargará España" y que los jeltzales irán detrás del presidente socialista "llevándole el bolígrafo, para ver si saca algo", Aitor Esteban ha apuntado que "también lo pensaría cuando se los debíamos llevar a Mariano Rajoy".

"Son tonterías que se dicen en algunos mítines, no lo puedo calificar de otra manera. Si por algo hemos destacado es por actuar responsablemente y así lo haremos también en esta ocasión", ha concluido.