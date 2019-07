Moreno: "Hay inversiones que se van a Portugal y a Marruecos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apuntado que hay inversiones que "se van a Portugal y a Marruecos" por lo que, a su juicio, Andalucía tiene que "ponerse las pilas" en materia de presión fiscal al ser un "impedimento" para las empresas a la hora de invertir.

En este sentido, en una entrevista de 'Diario de Sevilla', Moreno ha señalado que Marruecos crece a un seis por ciento mientras que el país portugués tiene un siete por ciento de desempleo frente a nuestro 22, lo que hace que "las empresas y los fondos inviertan donde haya mayor seguridad, más ventajas y más oportunidades".

"Se van, en primer lugar, adonde haya menor presión fiscal. Andalucía tiene una maraña burocrática, normativa, tremendamente garantista. A veces nos llevamos una década para tramitar un proyecto de inversión y esto es una barbaridad", ha lamentado. Recordando el desbloqueo del proyecto de Cosentino, Moreno ha asegurado que para 2020 "vamos a ser muy ambiciosos en la reforma normativa y en la fiscal".

Como solución, el presidente ha abogado por "aclarar leyes, simplificar normativas y derogar", poniendo como ejemplo el Plan Litoral, "un limitante absoluto de inversión". "Hay normativa que es interpretada por la Junta de modo distinto según donde esté el centro". Se está dando estos casos y es culpa de los legisladores. Si hace falta derogar, vamos a derogar", ha asegurado.

Preguntado por la reducción de plantillas en entes del sector público, Moreno ha dicho que su objetivo es "limitar en lo posible" dado que "se han abierto procedimientos de contratación que no han sido objetivos". "Si hay alguien que ha sido contratado por razones de ideología y además no ejercer ninguna función, puede sobrar", ha comentado.

Al hilo, cuestionado por la situación de Canal Sur, el líder del Gobierno andaluz ha indicado que su plantilla está "muy envejecida" por lo que "en los últimos tres o cuatro años habrá salidas de manera natural" lo que permitirá "refrescar, mejorar y actualizar el proyecto de la RTVA".

"No estoy obsesionado por echar gente, lo que deseo es que la administración funcione", ha defendido agregando que "si alguien ha entrado por la puerta de atrás, pone palos en las ruedas y no cumple con sus objetivos, y le pagamos un sueldo con el dinero de los contribuyentes, le invitaremos a que se vaya" aunque "éstos son casos muy reducidos".

PRESUPUESTO

Sobre la aprobación del primer Presupuesto andaluz no socialista, el presidente ha defendido que "cumple con el objetivo de déficit, baja impuestos a todos los andaluces y lleva el de mayor gasto social de la historia de Andalucía".

Precisamente, Moreno ha asegurado que el documento "supera su frustración personal" porque "nunca se nos aceptó nunca ninguna enmienda". "Por primera vez hemos incorporado enmiendas de todos, aquí está Vox, Adelante Andalucía y el PSOE. Nuestra disposición a hablar con todos es cierta, hemos desbloqueado después de cinco años la renovación de los órganos de extracción parlamentaria", ha elogiado.

En esta línea, ha añadido que le hubiese gustado que el PSOE "se hubiera sentado a negociar" los Presupuestos porque, en su opinión, es posible la negociación con los socialistas si "son capaces de dejar los prejuicios ideológicos". "Hay cosas que no puedo aceptar, como poner una carga de 1.100 millones de euros en impuestos a los andaluces, pero sí encapsulamos el desacuerdo y hablamos del resto, es posible".

Sobre el papel de Vox, Moreno ha apuntado que "somos formaciones políticas diferentes y con objetivos diferentes". "Hay asuntos que con Vox no voy a coincidir nunca pero eso los dejamos aislados", ha dicho subrayando que "Vox en Andalucía ha hecho importantes esfuerzos por entender y ser útiles".

Preguntado si ha "blanqueado" a la extrema derecha, Moreno lo ha negado resaltando que "lo que hacemos es normalizar la posición de una formación que tiene medio millón de votos". "Lo primero que le pedí a Vox es que respetase la Constitución, porque si la respeta, respeta el Estatuto. A partir de ahí, me puedo entender".

INVESTIDURA Y ELECCIONES

En clave nacional, sobre la abstención que solicitó la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy (PP), ha opinado que ella lo hizo por "motivación personal". "Le molestaba Pedro Sánchez y urdió un plan para desplazar al secretario general", ha señalado rechazando su "grandeza" porque "la hubiese tenido ahora y no ha respondido a la mano abierta que le hemos ofrecido".

Juanma Moreno ha señalado que, a nivel nacional, le hubiese gustado alcanzar el "mismo acuerdo que el que hemos logrado para renovar los órganos de extracción parlamentaria" porque en Andalucía "estamos consiguiendo un clima templado".

Cuestionado por la posible abstención del presidente del PP, Pablo Casado, Moreno ha comentado que "a día de hoy es prácticamente imposible" dado que Sánchez "elevó a categoría suprema el no es no, fue quien derribó al Gobierno de Mariano Rajoy y no ha ofrecido nada al PP".

Pese a que en su opinión "Sánchez es capaz de cualquier cosa", el presidente andaluz ha sido tajante al decir que la repetición de elección "sería un fracaso del sistema y de todos los partidos pero primero de Sánchez".