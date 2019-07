Un año de cárcel por agredir a su mujer tras la denuncia de testigos

El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva ha condenado a un año de cárcel a un hombre por agredir a su pareja durante una violenta discusión en la calle cuando salían de ver un partido de fútbol, lo que ocurrió ante sus dos hijos, menores de edad, y decenas de testigos, que denunciaron la agresión.



La sentencia considera al hombre autor de un delito de lesiones sobre la mujer por el que, además, lo le prohíbe acercarse y comunicarse con ella por dos años y le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.



Se le absuelve, sin embargo, del delito de violencia habitual del que estaba acusado por la Fiscalía porque la víctima se acogió a su derecho a no declarar durante la celebración del juicio.





El juez acuerda la suspensión de la pena de prisión durante dos años condicionada a que el condenado no cometa un nuevo delito, cumpla la orden de alejamiento y se someta al programa formativo y educacional que le sea pautado en materia de igualdad y no violencia de género.Se considera probado que el acusado y la víctima mantienen una relación sentimental desde el año 2012 y tiene dos hijos en común.Según la sentencia, sobre las 20:00 horas del día 17 de abril de 2017, cuando ambos salían de presenciar un partido de fútbol en Huelva acompañados por sus hijos, uno de ellos aún en un carrito que llevaba la madre, se inició una violenta discusión entre ellos, sin que se haya podido determinar la causa o motivo.En el transcurso de la misma, el acusado comenzó, con ánimo de atentar contra su integridad física, a agredir a su mujer y la golpeó, lo que vieron testigos presenciales, que dieron aviso a agentes de Policía Nacional a través de llamadas a la Sala del 091 y también a través del teléfono de emergencia 112.Cuando se personaron los agentes, uno de ellos encontró llorando a la mujer, que iba andando por una avenida con sus hijos menores, con un gran estado de ansiedad y con restos de cabellos sobre la ropa porque el acusado la había agarrado y tirado fuertemente del pelo.Los agentes se entrevistaron con ella y la acompañaron a la Comisaría de Policía Nacional.Una vez allí, la perjudicada relató una serie de hechos que fueron calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de violencia habitual y lesiones, pero que no han sido probados al acogerse en el acto de la vista la perjudicada a su derecho a no declarar.