Las víctimas de incendio en Japón perecieron en acceso a azotea

Los cuerpos de 19 de las 33 personas que murieron este jueves en un incendio provocado en la ciudad japonesa de Kioto fueron encontrados en la escalera de acceso a la azotea, cuya puerta estaba cerrada, según informes oficiales difundidos hoy.



El incendio se registró en un edificio de los estudios de dibujos animados Kyoto Animation y fue provocado por un hombre de 41 años que, al parecer, había acusado a la firma de haberle robado o copiado algo.



Según informaron fuentes de la policía y de los bomberos a la agencia Kyodo, los cuerpos de 19 víctimas mortales fueron hallados en la escalera interna que conectaba la tercera planta con la azotea del edificio, y cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar la encontraron cerrada.





Las autoridades creen que las personas que intentaban escapar hacia la azotea, en medio del humo y llamas, no lo pudieron hacer porque fueron incapaces de abrir la puerta.La cadena pública de televisión NHK también mencionó que los equipos de rescate encontraron esa puerta cerrada, pero no con llave. Existe la posibilidad de que la puerta quedara bloqueada por cuerpos que se acumularon cerca de ella y ello impidió al resto acceder a la azotea.Aparte de los 19 cadáveres encontrados en el acceso a la azotea, otros once fueron hallados en la segunda planta, dos en la primera y uno más en las escaleras que comunicaban la segunda y la terceraEl fuego fue provocado por un líquido inflamable, posiblemente gasolina, que esparció el sospechoso, que sufrió quemaduras en su cuerpo y que fue detenido a unos cien metros del lugar.Según testigos, el sujeto entró al edificio gritando "¡Morid!". Una vecina señaló que cuando fue detenido por la policía aseguró que atacó el edificio de la firma porque le habían "copiado" o "robado" algo.Aparte de los 33 fallecidos hay más de treinta heridos. En el interior del edificio había 74 personas cuando el atacante irrumpió en él.