Crean simulador digital para saber si se puede cobrar la renta mínima

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha en su web un simulador digital para saber si la unidad familiar tiene derecho a la prestación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que este año cuenta con 142,4 millones de euros de presupuesto.



Para ello, basta con introducir alguna información esencial y no es necesario recoger datos personales, según ha informado la consejería.



Con el objetivo de facilitar una información orientativa, en caso afirmativo, el simulador proporciona una aproximación a la cuantía mensual que podría corresponder a la unidad familiar.



En caso negativo, indica cuáles son los requisitos que no se están cumpliendo y orienta a los ciudadanos si les conviene o no solicitar la prestación.



Este simulador de la Renta Mínima, añade la Cconsejería, pretende ser una herramienta útil para los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, así como de otros centros de atención a la ciudadanía en general, como las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo o los centros de salud.



Por otra parte, la consejera Rocío Ruiz ha manifestado la intención de su departamento de modificar la norma de la Renta Mínima para que se convierta en un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza.



Ruiz ha justificado el cambio porque "pensamos que los requisitos que exige el Decreto Ley aprobado en 2018 son demasiado restrictivos y hacen muy difícil que la ayuda llegue a las familias que la necesitan".



Además, ha avanzado que "nos proponemos crear un nuevo servicio en cada Delegación Territorial dedicado exclusivamente a la tramitación de la Renta Mínima", y ha recordado que para agilizar su tramitación han reforzado los servicios sociales comunitarios con la contratación de más de 1.200 profesionales.

El acceso al simulador se puede hacer a través del enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassoci...