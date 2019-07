Barnier avisa de "consecuencias" si hay "brexit" sin acuerdo

El negociador del "brexit" de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, advirtió al Reino Unido de que deberá "afrontar consecuencias" si decide salir finalmente del bloque europeo sin acuerdo el próximo 31 de octubre.



En unas declaraciones al programa "Panorama" de la cadena británica BBC, Barnier afirmó que el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas, rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes", es "la única manera de salir de la UE de una manera ordenada".



Las afirmaciones de Barnier en el programa "Panorama" que será emitido esta noche, aunque la BBC adelantó hoy las declaraciones, fueron grabadas en mayo, antes de que empezara la actual campaña para sustituir a la primera ministra británica, Theresa May.





Además, el negociador comunitario insistió en que May y sus ministros "nunca" le dijeron durante las negociaciones que ella podría optar por un "brexit" sin pacto alguno.La jefa del Gobierno conservador reiteró muchas veces en público que no tener acuerdo era siempre mejor que salir con uno malo.La "premier" dimitió el pasado 7 de junio como líder del Partido Conservador, aunque permanece como jefa del Gobierno hasta el próximo día 24, cuando será sustituida por uno de los dos aspirantes al liderazgo -el exministro de Exteriores Boris Johnson o el actual jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt-.May decidió presentar su renuncia al fracasar sus esfuerzos para que el Parlamento de Westminster aprobase el acuerdo que había negociado con el club comunitario, después de que el Reino Unido decidiera en un referéndum salir del bloque europeo.Al ser preguntado sobre qué pasaría si el país decidiera una salida sin acuerdo, el negociador de la UE contestó: "El Reino Unido tendrá que afrontar las consecuencias".En el mismo programa, el "número dos" del Gobierno de May, David Lidington, reveló, sin entrar en demasiados detalles, que un alto funcionario comunitario hizo una oferta secreta al Reino Unido consistente en congelar el "brexit" durante un periodo de cinco años y negociar un "nuevo acuerdo para Europa".Según Lidington, la oferta fue hecha en 2018 por Martin Selmayr, asistente del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.En el mismo programa, Selmayr afirmó que estaba "casi seguro" de que el Reino Unido no estaba preparado para salir de la UE sin pacto antes de la fecha originalmente prevista del pasado marzo."Hemos visto lo que se ha preparado en este lado de la frontera ante un 'brexit' duro. No vemos el mismo nivel de preparación del otro lado de la frontera", agregó Selmayr.Las conversaciones entre Londres y Bruselas empezaron en 2017 después de que May activase en marzo de ese año el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años para la retirada de un país miembro de la UE.A finales de 2018, las dos partes llegaron a un acuerdo de salida pero los diputados británicos lo rechazaron tres veces, lo que llevó a una serie de retrasos hasta quedar fijado en el 31 de octubre.