Turquía: suspender venta de F-35 de EEUU es incompatible con la OTAN

Turquía considera que la decisión de EEUU de suspender su venta de cazas F-35 al país eurasiático es "incompatible" con el espíritu de la OTAN y advierte de un posible "daño irreparable" en sus relaciones bilaterales, declaró hoy el Ministerio de Exteriores turco.



"Este paso unilateral es incompatible con el espíritu de la Alianza y no se basa en ninguna justificación legítima", señala un comunicado ministerial emitido en Ankara.



Washington anunció anoche esta decisión como respuesta a la compra por parte turca del sistema antimisiles ruso S-400 al subrayar que ambos sistemas de defensa "no pueden coexistir".





"Hacemos un llamado a Estados Unidos para que reparen este error que está destinado a infligir un daño irreparable en nuestra relación", añade la nota de Exteriores en Ankara.A EEUU le preocupa que Turquía use los F-35 cerca del sistema antimisiles S-400, puesto que podría dar lugar a una transferencia de información y crear agujeros de seguridad en el sistema defensivo de la OTAN.Ankara ha insistido en continuar con la compra del sistema ruso, que empezó a recibir el viernes pasado, y ha propuesto a la OTAN la creación de un grupo de expertos para analizar la compatibilidad de ambos sistemas."El hecho de que nuestra propuesta de establecer un grupo de trabajo con la OTAN para discutir este tema no haya sido correspondido es el indicador más obvio de los prejuicios en EEUU y la falta de voluntad para resolver este problema de buena fe", concluye el comunicado.Washington presionó a Ankara durante meses para que no hiciera efectiva la compra del sistema S-400 y llegó a amenazar con sanciones contra Turquía.La amenaza de sanciones se despejó hace unos días ante los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que contradijo las amenazas del Pentágono.Incluso justificó la compra de un sistema alternativo en Rusia, alegando una supuesta responsabilidad del gobierno anterior estadounidense, bajo el demócrata Barack Obama. E