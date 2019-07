Maeztu proseguirá como Defensor del Pueblo Andaluz

La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía ha considerado idóneo para seguir en el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz a Jesús Maeztu, con la abstención de Adelante Andalucía y el rechazo de Vox.



Los portavoces de PSOE, PP y Ciudadanos han dado su respaldo a Jesús Maeztu, que este miércoles ha comparecido ante la Junta de Portavoces con un breve discurso sobre la labor que ha desempeñado estos cinco últimos años y la que se propone desarrollar en su nuevo mandato.



El portavoz de Vox, Alejando Hernández, ha dicho que la negativa de su grupo no se debe a la persona de Maeztu ni a la labor que ha desarrollado hasta ahora, sino a que son partidarios de suprimir la institución del Defensor del Pueblo Andaluz por considerar que es suficiente la del Defensor del Pueblo, con la que se solapa.





Maeztu ha contestado a esta cuestión asegurando que no existe duplicidad alguna entre ambos Defensores, el andaluz y el nacional, como así lo ha demostrado un estudio informático efectuado sobre las quejas y denuncias presentadas a estas instituciones, además de que, ha añadido, 100.000 quejas anuales a una sola institución serían demasiadas, más aún sin la proximidad geográfica al lugar de los problemas.La portavoz de Adelante Andalucía, Isabel Mora, ha señalado que su grupo quería que una mujer desempeñara ese cargo porque, entre otras razones, ninguna mujer ocupa ningún cargo de los de extracción parlamentaria, por lo que su grupo se ha abstenido.El portavoz del PP, Toni Martín, ha señalado que si bien la posición inicial de su grupo era que este cargo lo desempeñara una mujer, posteriormente cambio de posición en favor de lograr el mayor acuerdo con el resto de los grupos.Martín también ha dicho que su grupo consideró que la limitación de mandatos propuestos por los grupos que respaldan al "Gobierno del cambio" no debe ser sólo para el presidente de la Junta y los consejeros sino también para otros altos cargos, a lo que Maeztu ha contestado que nunca ha estado en un cargo más de dos mandatos consecutivos, como no lo estará en este.