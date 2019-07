Calviño achaca la no mejora del rating a la falta de Gobierno

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha indicado este miércoles la importancia para la confianza en España de contar cuanto antes con un nuevo Gobierno, y ha asegurado que la mejora del rating del país no se ha producido por la falta de este nuevo Ejecutivo.

Calviño, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, apuntó que cuando pregunta a los inversores y a las agencias de calificación por qué España no tiene un rating superior, acorde con sus fundamentos económicos, la "única razón" que esgrimen es la falta de Gobierno, por lo que afirmó que sería muy importante contar con un nuevo Ejecutivo en julio porque en otoño hay una "nueva oleada" de ratings.

En este sentido, la ministra se mostró sorprendida por que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmara hace unos días que quizás es conveniente la repetición de elecciones para conseguir un Gobierno estable. "Me sorprende mucho que una organización que representa los intereses de los empresarios no esté diciendo que cuanto antes mejor y que es mejor tener un gobierno en julio que esperar a septiembre", indicó.

Así, afirmó que la confianza que transmite un Gobierno es importante desde el punto de vista económico y también para que España esté "en el núcleo duro" del euro y pueda abordar el conjunto de reformas importantes que tiene por delante, como el cambio climático, el cambio demográfico o la transición digital. "No hay tiempo que perder", subrayó.

Sobre la negociación con Unidas Podemos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, Calviño negó presiones del Ibex 35 para no conformar un Gobierno con este partido. "No soy consciente de ningún tipo de presión y sobre todo del Ibex 35 (...), personalmente no he oído ningún tipo de presión en este sentido", señaló la ministra, que sí admitió comentarios de algunas ONGs para que Podemos no ocupe el Ministerio de Asuntos Sociales.

ENFRÍA LA IDEA DE SUBIR MÁS EL SMI O DE REVERTIR LA REFORMA LABORAL

Por otro lado y preguntada por la posibilidad de elevar el SMI a 1.000 euros en esta nueva legislatura, indicó que la subida a 900 euros ha sido una "buena medida" que ha tenido efectos positivos sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, frente a los "mensajes muy alarmistas" que algunos han lanzado con estimaciones "muy cuantiosas" en términos de empleo, por lo que abogó por esperar a ver el efecto completo de esta subida antes de tomar cualquier decisión al respecto.

En este sentido, dijo que hay que ser "muy prudentes" con las subidas del SMI, porque aunque el incremento actual ha sido positivo, "no quiere decir que cualquier subida del SMI sea positiva", sino que es preciso tener "cuidado" para que no se produzca un efecto negativo sobre la creación de empleo.

En cuanto la reforma laboral, defendió nuevamente un nuevo Estatuto de los Trabajadores, consensuado con patronal y sindicatos, más que hablar de una "contrarreforma laboral", y sobre la posibilidad de elevar la indemnización por despido, aseguró que los costes del despido en España son "de los más elevados de Europa".

"No es el elemento fundamental desde el punto de vista de los problemas del mercado laboral o de la precarización, lo que sí tenemos es una altísima tasa de temporalidad, una situación de trabajo a tiempo parcial involuntario muy elevada, que afecta sobre todo a los jóvenes, y esa tiene que ser nuestra prioridad, eliminar esa dualidad", reiteró.

Finalmente, afirmó estar "muy contenta y encantada" con la elección de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. "Como madre, una mujer que tiene 7 hijos, ha hecho dos carreras, ha sido ministra dos veces, me parece fantástico", se alegró Calviño, quien destacó también que es la primera vez que una mujer presidirá la Comisión después de 40 años y se felicitó por el programa "progresista y de futuro" de su candidatura.