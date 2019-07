Ábalos sobre ERC: "No pensamos en sacar la investidura como sea"

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha señalado este miércoles que, ante el posible apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana, el PSOE no piensa en sacar adelante la investidura "como sea", sino que se centra en asegurar la gobernabilidad.

"Nos interesa sacar un gobierno que de estabilidad al país. Por eso mismo planteamos unas ciertas exigencias, no pensamos en sacar la investidura como sea, sino en la gobernanza del país", ha argumentado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En relación a la gobernabilidad, Ábalos ha admitido que hará falta la concurrencia de otros partidos, "que se pueden situar en la oposición". "Vamos a necesitar a otros, la realidad política es plural y fragmentada", ha señalado en un mensaje a Ciudadanos, al que ha pedido no plantear el escenario "en bloques".

"NO CABEN TODOS" EN EL GOBIERNO

Ante el pulso entre Iglesias y Sánchez por la confección del Gobierno como exigencia para que los 'morados' apoyen la investidura del líder socialista la próxima semana, el dirigente socialista ha recalcado que "no todos caben" en el Consejo de Ministros y ha defendido que es Pedro Sánchez quien debe decidir los miembros de su gabinete.

El número 'tres' del PSOE ha evitado hablar de vetos a miembros de Podemos para un Ejecutivo de coalición, pero ha reclamado que Sánchez tenga la capacidad para diseñar el Consejo. "No creo que la cuestión sea tan personalista y que pase por algunas personas determinar el perfil de una formación política. No vetamos, pero al menos queremos que el presidente tenga la capacidad para decidir, sobre lo que se le proponga, quienes formar parte del Gobierno", ha asegurado.

A su juicio, lo importante es que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo en un programa "propositivo", minimizando que entre en el Gobierno uno u otro político. "No creo que se resuelva ningún problema con que esté A o B en el Consejo de Ministros", ha señalado, resaltando que el Ejecutivo socialista es de izquierdas y no va a ser "legitimado" por otros partidos, en referencia a Podemos.

Así, ha apelado al sentido de la política y no de "las cuotas del poder". "Elegir a alguien no significa vetar al resto. No todos caben en un Consejo de Ministros, en la política hay muchos espacios y eso no implica que sean vetos", ha reiterado, criticando la "inflexibilidad" de Podemos y que no se haya abierto una negociación formal entre ambas formaciones.

RECHAZA REPETICIÓN ELECTORAL

Con todo, el ministro de Fomento espera que la investidura no sea fallida la próxima semana y ha recalcado que el PSOE trabaja para que salga adelante.

Igualmente, ha rechazado una hipotética repetición electoral, asegurando que el PSOE como partido ganador de los comicios del 28 de abril no está interesado en ello, aunque ha avisado de que la investidura, ante un posible 'no' a Sánchez en julio, no va a ser "con distintos momentos".