Demócratas EEUU estallan contra actitud "racista" de Trump

Los demócratas en el Congreso de EE.UU. estallaron hoy contra los cambios en la política migratoria del Gobierno del presidente, Donald Trump, y condenaron en una votación su actitud "racista" hacia los inmigrantes, tras unos días de polémica generada por varias acciones del mandatario.



El momento álgido del día se produjo en el pleno de la Cámara Baja estadounidense, cuando su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi, catalogó de "desgraciados, asquerosos y racistas" los comentarios de Trump sobre cuatro de sus colegas liberales.



Pelosi hizo estos comentarios durante el debate de una resolución contra unos polémicos tuits en los que Trump pidió el domingo "volver a su país" a cuatro congresistas demócratas latinas, musulmanas o negras y que son ciudadanas estadounidenses.





Después de un tenso debate en la Cámara Baja, los demócratas triunfaron en su intento de referirse formalmente como "racistas" a los tuits del presidente, y su resolución de condena quedó aprobada por 240 votos a favor y 187 en contra.Cuatro congresistas republicanos y uno independiente se sumaron a la bancada demócrata, que votó sin fisuras a favor de un texto que acusa a Trump de haber "legitimado" con sus "comentarios racistas" el "miedo y el odio hacia los nuevos estadounidenses y las personas de color"."Esto es una afrenta no solo a las cuatro congresistas, sino a los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos", dijo antes de la votación el legislador demócrata Jamie Raskin, uno de los impulsores del documento.La controversia nació cuando el mandatario preguntó en un tuit este domingo "por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen".Trump se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, conocidas popularmente como "La brigada" ("The Squad"), y formado por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley.Todas ellas son ciudadanas estadounidenses, y tres de ellas nacieron en Estados Unidos, mientras que Omar procede de Mogadiscio (Somalia) pero obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país.Trump no dio hoy marcha atrás en sus críticas a las congresistas e indicó que pueden "irse" o "quedarse", pero aseguró que deben amar al país y las acusó de hacer declaraciones "horribles" en su contra.Tanto Trump como el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, defendieron hoy que el mandatario "no es racista".Más allá de la resolución de la Cámara de Representantes, varios demócratas denunciaron que ciertas políticas de la Administración de Trump han provocado retrasos "récord" en el proceso de acceso a la ciudadanía para sus solicitantes."Las políticas que estamos viendo en nuestro sistema migratorio son parciales y racistas. (...) No es coincidencia que el retraso en el acceso a la ciudadanía se mantenga a niveles récord antes de las elecciones de 2020", acusó el congresista Jesús "Chuy" García en una rueda de prensa en el Capitolio estadounidense.El legislador por el distrito 4 de Illinois criticó que algunas maniobras de Trump han significado la eliminación de exención de cuotas para muchos inmigrantes que estaban intentando convertirse en ciudadanos."Esta táctica solo aleja más a los residentes elegibles para que inicien su proceso de naturalización, simplemente porque no pueden pagar la tasa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés)", aseguró García."Estos inmigrantes están privados de la plena participación en nuestra democracia", agregó.En este sentido, otros legisladores presentes en la conferencia y grupos que protegen los derechos de los inmigrantes consideraron que esta estrategia pretende reducir el número de inmigrantes que puedan votar en 2020, principalmente porque se entiende que la mayoría votaría por el candidato demócrata.Según datos facilitados a Efe por el grupo UnidosUS, actualmente hay más de 700.000 solicitudes de ciudadanía en espera y el tiempo de demora se ha duplicado en los últimos dos años.La avalancha de críticas contra Trump se vio alimentada el lunes después de que el Gobierno anunciara que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un "tercer país seguro", una medida contra la que varios grupos presentaron hoy una demanda con el objetivo de frenarla en los tribunales.