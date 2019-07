Más de 600 policías refuerzan protección de Andalucía en verano

Un total de 639 agentes de la Policía Nacional en prácticas refuerzan el operativo policial en Andalucía dentro del Plan Turismo Seguro 2019, que busca asegurar durante los meses de julio y agosto la protección de los viajeros que llegan la comunidad autónoma.



El despliegue ha sido presentado este martes en Málaga por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, que ha indicado que la provincia malagueña será la más reforzada, con 205 agentes, y ha contado que, en total, serán unos seis mil policías nacionales los que tendrán como función principal proteger a los turistas.



Las principales vías de comunicación, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y otras zonas de alta concentración turística serán las más reforzadas en sus medidas de seguridad y en ellas se intensificará la presencia de agentes tanto uniformados, para prevenir la comisión de hechos delictivos; como vestidos de paisano, para reaccionar ante ellos.





Este plan de seguridad también contempla reuniones sectoriales de la Policía Nacional con representantes de los hoteleros, los guías turísticos y otros gremios, además del reparto en zonas clave de trípticos para turistas en los que se aconseja cómo evitar ser víctimas de delitos y se explica en varios idiomas cómo denunciarlos.Entre las indicaciones para hacer la estancia más segura, se recomienda prestar siempre atención y no perder de vista a las pertenencias, no informar de los planes de vacaciones en redes sociales o a personas ajenas al círculo familiar y evitar usar páginas web o redes WIFI que no se tengan claro que sean seguras."Que quienes nos visitan se sientan seguros contribuye a hacer atractivo el destino y a que vuelvan a visitarnos", ha explicado el delegado del gobierno, que ha anunciado que se les podrá dar un servicio "integral" a los turistas "en su propio idioma".La aplicación gratuita para teléfonos móviles "AlertCops", puesta en marcha por el Ministerio del Interior, también ha visto reforzadas sus utilidades y posibilitará a los turistas, a través de un traductor, comunicarse con la Policía en un centenar de idiomas para alertar sobre un hecho delictivo."La tensión por la alerta antiterrorista es permanente. La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército ya están acostumbrados", ha señalado Lucrecio Fernández en relación al nivel 4, que indica un riesgo "alto", de alerta frente a posibles atentados, que se mantiene desde junio de 2015.Previamente a la presentación de este plan, Fernández ha dado la bienvenida a los 205 nuevos policías alumnos en prácticas que se incorporan a la plantilla de la provincia malagueña, que han formado frente a él, a los que ha instado a "garantizar la convivencia" y a realizar una labor "eficaz, eficiente y provechosa para los ciudadanos".Según datos facilitados por la Policía Nacional en un comunicado, las cuatro oficinas repartidas por la provincia de Málaga de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) han recibido durante este año hasta el mes de junio un total de 1.422 denuncias y han atendido a 2.550 personas.