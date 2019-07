Calviño: El Gobierno no descarta implantar la tasa Google en España

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que el Gobierno no descarta impulsar en España y en solitario una tasa Google si no se llega a un acuerdo global o, en su defecto, europeo.



Calviño ha dicho durante la inauguración del segundo congreso anual digital organizado por la patronal de las telecomunicaciones DigitalES que "el Gobierno no descarta actuar a nivel nacional" en la implantación del impuesto a las grandes tecnológicas sobre determinados servicios digitales, aunque ha puntualizado que seguirá apostando por una estrategia mundial o europea.



La ministra en funciones ha explicado que es necesario modernizar el sistema fiscal y adecuarlo a "la realidad del siglo XXI", dado que actualmente el valor añadido no procede de los bienes sino de los datos y, por ello, no ha descartado que el Gobierno tome medidas en solitario.





En cuanto a la subasta de 5G, ha manifestado que se está trabajando en la segunda salida de parte del espectro, prevista para antes del 30 junio de 2020, de modo que "las empresas puedan empezar a poner en marcha esta tecnología".La prioridad del Gobierno en la próxima subasta de 5G es que la recaudación refleje el valor del espectro y que se potencie la innovación, ha dicho Calviño, quien ha negado que el objetivo último sea "recaudatorio".Calviño ha recordado que una de las cuatro prioridades del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez es la transformación digital de España y que así se lo había trasladado el candidato socialista al Rey tras recibir el encargo de formar Gobierno.La ministra en funciones ha asegurado que es consciente de que "se trata de un asunto clave" y ha insistido en que es uno de los grandes retos políticos, junto al cambio climático, la Justicia, el refuerzo del Estado de bienestar o el impulso del espacio europeo.