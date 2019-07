“Vendemos cerebro, y si no está feliz vendemos un mal producto”

El fundador y presidente de Ayesa, José Luis Manzanares, ha participado en el programa de 7TV Club Empresa, dirigido y presentado por Moisés Ruz.

Hablar de Ayesa es hacerlo de ingeniería, de tecnología y de consultoría, ¿son las tres patas que reclama la sociedad?

Estamos asistiendo a una transformación de la economía mundial acelerada en el que ha cambiado el paradigma: antes era materia prima, trabajo y capital, ahora ha aparecido el conocimiento. Hoy en día empresas como Microsoft con 100.000 personas facturan como todo el PIB español con 47 millones de personas, y vende conocimiento. Ayesa inicialmente era una ingeniería, así que se subía al carro de esta transformación global o desaparecía. Por eso se transformó en lo que se llama una ETC, una empresa de ingeniería, tecnología y conocimiento, de las que hay muy pocas en el mundo.

¿Cómo fue el paso de abrir las fronteras?

En el año 2000 empezamos a salir fuera, abrimos delegación en Madrid, Barcelona, Bilbao... Nos salió un contrato importantísimo en México y en vez de hacerlo y volver nos implantamos allí, a partir de ahí empezamos la política de país al que íbamos poníamos una infraestructura. Esa política la iniciamos en 2002 y hoy tenemos 17 sedes en el mundo, con 3.800 trabajadores en una plantilla que, con colaboradores, llega a 4.900.

Para el Real Madrid van a modernizar el Bernabéu...

Para nosotros es un orgullo porque el Real Madrid es un icono mundial, todas las ingenierías del mundo querían este proyecto. Se va a hacer un estadio nuevo cubierto, y dentro habrá una serie de servicios comerciales y todo eso sin interrumpir la Liga, en tres años y una inversión de casi 500 millones.

En la India tienen el proyecto del tren de alta velocidad.

La India es un país gigante que está explotando y va a ser uno de los países líderes, se habla mucho de China pero no sé si el futuro será de la India. Y lo tiene todo por hacer. Llevamos en la India diez años con 400 ingenieros, ya somos una empresa india. Son 90 kilómetros de acceso ferroviario a Delhi, para nosotros es muy importante porque ya pasó con el metro: hicimos el primero que ponían en marcha y ya llevamos la ingeniería de 13.

¿España se ha quedado anticuada?

España no está anticuada, tiene de las infraestructuras más modernas, el problema es que con la crisis los políticos empezaron a recortar, no tenían más remedio, pero lo primero en lo que recortaron fue en el mantenimiento de infraestructuras. A los políticos les cuesta mucho trabajo gastarse el dinero en algo que no inauguren, y conservar y mantener una autopista o un ferrocarril no es lucido, por tanto el gran déficit que tenemos ahora es el mantenimiento.

¿La acción social debe ser fundamental para una empresa?

La responsabilidad social corporativa es una parte muy importante de las empresas, que tienen que devolverle a la sociedad mucho de lo que le aporta. Nosotros lo enfocamos al mundo de la discapacidad con nuestra fundación.

¿Cómo debe ser el vínculo entre empresario y trabajador?

Estamos permanentemente intentando motivar a la gente para que se sienta en una familia. Hoy estamos en una época efervescente, en la que las empresas se roban personal unas otras, en la que hay que apostar por el teletrabajo... Una empresa como nosotros, que vendemos cerebro, si el cerebro no está feliz vendemos un mal producto, tenemos que hacer que los trabajadores estén contentos.