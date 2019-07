Guirao niega veto al abogado de La Manada en la Universidad de Cádiz

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, José Guirao, ha negado que desde Moncloa se haya vetado la participación de Agustín Martínez Becerra, abogado de La Manada, en una conferencia de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz (UCA).



A preguntas de los medios de comunicación en Cádiz tras participar en la clausura el ciclo "La gestión cultural a debate. De la experiencia de hoy, a los retos del mañana" en la UCA, el ministro ha dicho: “Yo esto me lo tomo a broma” y “recomendaría a quien haya montado este lío que cambie de medicación, porque algo le ha sentado mal, o que se dedique a la ficción televisiva”.



“Esto es obra de un liante, se llame como se llame”, ha afirmado Guirao, para añadir que “es una broma muy pesada de alguien que parece, hablando en serio, nada respetable”.





Sobre esta cuestión se ha pronunciado el rector de la UCA, Francisco Pinella, quien ha asegurado: “A mí nadie me ha llamado, y mucho menos desde Moncloa, para vetar a nadie”.Pinella ha apuntado que Agustín Martínez Becerra “no estaba en la memoria" de los cursos de verano "y no tiene por que dar una conferencia en la UCA”, por lo que “la Universidad no tiene que destinar ningún recurso hacia ese señor o su familia”.El rector ha explicado que “los cursos se aprueban en el Consejo de Gobierno y tiene que haber una memoria y el currículum de cada ponente”. Ha insistido en que “desde la UCA no se ha vetado a nadie”.Respecto a la posibilidad de que la ciudad de Málaga sea la sede para la celebración de los Premios Goya 2020, el ministro ha señalado que “depende de la Academia de Cine; nosotros vamos de invitados”.“La Academia pide normalmente un sitio con una determinada capacidad y luego que tenga una capacidad técnica por todo lo que significa”, ha concluido Guirao.La Junta Directiva de la Academia podría decidir en su próxima reunión si la gala de entrega de los Premios Goya en 2020 se realiza de nuevo fuera de Madrid, como ocurrió ya este año. Málaga se perfila entre las opciones favoritas, aunque todavía no hay una decisión definitiva.Hay otras ciudades interesadas en convertirse también en sede de estos premios. En febrero pasado, el Ayuntamiento de Valencia anunció su interés de postularse para acoger esta ceremonia en 2021, coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, cofundador de la Academia de Cine y presidente de honor desde 1986 hasta 2010.