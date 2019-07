Estos son los consejos fundamentales a la hora de apostar, ¡apunta!

Cualquier persona puede ganar dinero con las apuestas, si bien para que aumentan las posibilidades de conseguirlo es importante conocer el mercado en el que se va a jugar el dinero y tener en cuenta otros consejos apuestas.

Además de saber escoger donde apostar, es importante manejar el bankroll, respetar el stake, sacar el máximo provecho a los bonos que ofrecen las casas de apuestas, tener en cuenta la cuota y hacer las apuestas con fundamento. Veamos en qué consisten cada uno de estos puntos y otros que también se deben tener en cuenta.

Maneja tu bankroll

Es vital apostar en cada momento la cantidad apropiada. En este sentido, es clave decidir el porcentaje de dinero de apuestas que se debe apostar en un mercado determinado, para así poder ver cómo aumenta el bankroll y sacar beneficio a las apuestas realizadas.

Respeta el stake

¿Qué es el stake? Se trata de la unidad a través de la cual se mide el dinero que hay que meter en las apuestas, y se suele tomar como equivalente a una unidad del stake el resultado de dividir el bankroll por 100. No obstante, con bankrolls inferiores a 500 euros puede bajarse ese 100 en función del riesgo que se vaya a asumir. Es importante valorar cada apuesta del 1 al 10, de manera que el 10 sea una apuesta segura y el 1, una apuesta muy poco probable.

Aprovecha los bonos de las casas de apuestas

Las casas de apuestas suelen ofrecer bonos de bienvenida a sus nuevos jugadores, incentivándoles para irse familiarizando con el juego sin tener que arriesgar ninguna cantidad de dinero por ello, o una cantidad muy pequeña. Se puede comenzar con un pequeño bankroll que si se gestiona bien, aumentará bastante gracias a estos bonos.

Ten presente la cuota

Es importante apostar a la mejor cuota. Se debe intentar mejorar la cuota a la que se apuesta, ya que unos céntimos pueden decidir si se es ganador o no a largo plazo.

Apuesta sabiendo lo que haces

Aunque la apuesta es un juego, no se trata de un juego cualquiera porque en este se paga una cantidad de dinero. Y si bien esto es lo que la hace tan emocionante, también es cierto que hace necesario pensarse bien lo que se hace.

Si no ves las cosas tan claras como deberías, déjalo estar hoy y apuesta en otra ocasión. Donde hoy quizás no haya prácticamente ninguna opción, mañana puede haber muchas. Las prisas no son buenas, y en el mundo de las apuestas menos aún.

Un buen consejo es el siguiente: cuando creas que un equipo puede ganar un partido, por ejemplo, intenta no dejarte llevar por la corazonada y trata de explicarte a ti mismo por qué piensas que eso va a ocurrir.

Si en realidad ves que no hay ninguna explicación razonable, entonces se trataba de una simple intuición, algo que no te debes permitir a la hora de apostar.