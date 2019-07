Consigue las mejores puertas para el hogar de tus sueños

Todos soñamos con tener ese lugar perfecto, donde podamos vivir y compartir cualquier tipo de experiencia con nuestra familia, este lugar no es más que ese pequeño sitio en el mundo al que llamamos hogar.

Por lo tanto, como es nuestro refugio, este debe ser acogedor y estar diseñado a nuestro gusto para que cubra las necesidades básicas. Además de que debe contar con todos los accesorios y elementos necesarios que le den ese toque especial, que nos hará querer volver todos los días al terminar la jornada laboral, ya que sin duda alguna no hay nada que dé más felicidad que llegar a tu casa y que te guste lo que veas.

Sin embargo, si eres una de esas personas que no ha podido diseñar y construir desde cero su hogar. No te preocupes, porque si hay algo en él que no te guste, tienes la posibilidad de mejorarlo, o simplemente cambiarlo, ya que actualmente cuentas con el apoyo de miles de empresas de diseño, que te ofrecen sus servicios y productos a los mejores precios del mercado.

Y como las puertas son una parte fundamental de tu casa, hoy te diremos cuáles son las mejores opciones que tienes para reemplazar esas viejas y anticuadas puertas que no te gustan, porque no van acordes a tu personalidad ni estilo.

Principales tipos de puertas

Las puertas de una casa están divididas según sus medidas, ya que por lo general, en todas las construcciones se sigue la medida estándar que ha sido establecida por normativa para cada puerta según su uso. Es decir, las puertas de los baños, las puertas de las habitaciones, la puerta principal, entre otras. Lo que sí que varía es su diseño y el material con el que está hecha, ya que esto depende de la arquitectura y el estilo que se le dé al lugar. Hablemos entonces algunos diseños que están disponibles para cada tipo de puerta:

Las puertas de interior

Cuando se trata de comprar las puertas que irán en la parte interna de tu hogar, suelen surgir muchas dudas, en cuanto al material que se debe elegir. Las más solicitadas suelen ser las puertas de interior y madera, entre las que destacan aquellas que están fabricadas con iroko, roble, pino y cualquier otro tipo de madera que ofrezca la misma resistencia y calidad que las antes mencionadas.

Sin embargo, a la hora de elegir la madera de tus puertas influyen factores como el presupuesto, ya que de él dependerá la calidad de la madera que puedas adquirir, el clima de la zona donde vas a instalar la puerta, si necesitas aislamiento acústico o térmico e incluso si tu puerta tiene una medida especial.

Puertas corredizas

Las puertas corredizas son bastante modernas y prácticas, ya que al abrirlas no ocuparan espacio, es decir esta no interfiere con tu decoración, ya que no tiene un radio de apertura, si no que esta se desplaza en la misma dirección de la pared. Así que si este es el diseño que te interesa, te invito a que busques las mejores puertas corredizas, y encontrarás una gran cantidad de modelos y materiales con los cuales pueden ser fabricadas tus puertas, si estas tienen una medida especial.

Puertas plegables

Las puertas plegables son sin duda alguna otro gran diseño que fue creado con la finalidad absoluta de que puedas tener más espacio en tu hogar y por qué no, en tu oficina. Lo importante es que tú te sientas a gusto y feliz con el diseño que escojas, en cualquiera de los lugares donde convives diariamente.

Además, el espacio no es el único beneficio que te dará esta tipo de puerta, el precio es otro de ellos, ya que por lo general, son mucho más económicas que una puerta de interior de madera.

Esto básicamente porque pueden ser fabricadas en materiales mucho más económicos, como lo es el PVC, pero si la quieres en madera no te preocupes, también se fabrican en madera.

Sea fabricada en madera o en PVC, contará con un carril de aluminio, con rodamientos de bola, valona de rodadura de resina acetálicas y jaula de acero.

Puertas lacadas blancas

La puerta lacada blanca es un tipo de puerta que se caracteriza por ser llamativa y bonita, si la vemos desde el punto de vista estético. Por lo que comúnmente son unas de las puertas más compradas, ya que además de su atractivo, combinan con casi todo tipo de piso.

Si estás interesado en comprar este producto no dejes de echarle un vistazo a las puertas lacadas blancas de todopuertas.net, allí encontrarás un gran número de puertas lacadas de color blanco. Cada una de ellas se caracteriza por estar fabricada por expertos en la materia y por llevar varias manos de laca Italiana de excelentísima calidad, lo que las convierte en una verdadera joya que querrás tener en tu hogar.