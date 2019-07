La ANC exige a ERC y a PDeCAT que no pacten con los partidos "del 155"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha exigido este miércoles a ERC y al PDeCAT que no pacten ni se abstengan en beneficio de aquellas formaciones que en 2017 apoyaron la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, en una concentración convocada cerca de las sedes de ambos partidos.



"No es coherente querer volver a trazar un proyecto hacia la independencia de este país y entregar instituciones en manos del PSC, no es coherente querer hacer un proyecto hacia la independencia y favorecer la investidura de gobiernos que nos niegan el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación", ha declarado a los medios la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.



Centenares de personas han acudido a la concentración convocada por la ANC bajo el lema "Stop 155, ni pactos ni abstenciones con el 155", y han cortado la calle Calabria a la altura de Aragón, junto a las sedes del PDeCAT y de ERC.





Los manifestantes han proferido gritos dirigidos a los integrantes de ambos partidos como: "ERC y PDeCAT la paciencia se ha acabado", "Botiflers", "Traidores" o "No sois dignos del pueblo catalán", entre otros, son algunas de las consignas que se han podido escuchar durante el transcurso de la protesta.Esta movilización llega cinco días después de que PSC y JxCat cerraran el pasado viernes un pacto para gobernar juntos la Diputación de Barcelona que, si mañana se hace efectivo, propiciará que la presidencia de este órgano recaiga en los socialistas, algo que la presidenta de la asociación independentista ha calificado de "vergonzoso".Al hilo de esto, Paluzie ha manifestado no poder entender "de ninguna de las maneras" la división entre las fuerzas independentistas y "esos pactos con los partidos que justamente son los dirigentes de la represión, como el PSC en Cataluña o el PSOE en España".Sin embargo, ha considerado que los partidos secesionistas aún están a tiempo "de revertir estos pactos" y ha dicho esperar "que hagan una reflexión".Finalmente, Paluzie ha expresado que el mejor mensaje "que se puede dar al mundo" es que "España es ingobernable" sin antes encontrar una solución para el conflicto catalán.