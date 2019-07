Los rodajes en Málaga suponen inversión de 7,5 millones en seis meses

Los rodajes en Málaga han supuesto una inversión económica directa de casi 7,5 millones de euros en el primer semestre de este año, periodo en el que MálagaFilm Office ha atendido 225 proyectos audiovisuales, de los que se han realizado 94.



Esta inversión supone una "inyección económica" no solo para Málaga capital, sino también para la provincia, que beneficia al sector turístico, fomenta el tejido empresarial, incentiva la formación cualificada y contribuye a la difusión internacional de la imagen de la ciudad, según ha destacado este miércoles la oficina municipal de rodajes adscrita al Festival de Málaga.



Tal y como sucede desde hace varios años, España es el país que más rueda en Málaga, con un total de 76 producciones, seguido de Francia e Italia (con tres cada una), Reino Unido, Japón y Argentina (con dos).





Por tipo de producción, destaca la publicidad con 32 producciones, seguida de los programas y series con 25 y de los cortometrajes, con 21.Entre las producciones rodadas en Málaga en lo que va de año destacan los largometrajes "El culpable", de Fran Rodríguez, producido por Jorge Porras, y "Famous (The power of love)" una película biográfica de la cantante Celine Dion producida por la productora francesa Gaumont con la ayuda de la andaluza Áralan Films, dirigida y protagonizada por Valerie Lemercier.En cuanto a los cortometrajes, figura "La llave", del director malagueño Rafatal, y "Candela", de Ceres Machado.En este semestre destacan las series "Brigada Costa del Sol", producida por Warner TV España y que se emite en Tele 5; "Toy Boy" (de Plano a Plano para Atresmedia), que acabó el rodaje de su primera temporada y pronto podrá verse en televisión, y "Malaka" (de Globomedia para TVE), que se rueda desde abril en la ciudad y se espera que se estrene en otoño.Entre las extranjeras se encuentra "Warrior Nun" (de Fresco Bosco para Netflix), que aún sigue con el rodaje, y "The Paradise" (Mediapro) y "Kaamos" (Mogul Movies).Por otro lado, se han rodado programas como el concurso cómico "¿Juegas o qué?, adaptación del formato de la BBC1 "Ready or not", o "Donde comen dos", con Pablo Pineda y El Langui, y vídeos promocionales como "Pipper on Tour", el primer perro turista que viaja por España.Las localizaciones malagueñas también han sido elegidas como escenario para publicidad, tanto para foto fija, caso de Glamour Conde Nast, Vanity Fair Italia, All Saints Fashion, Veromoda, Canon, Titan, como de rodajes de anuncios de Metrovacesa, BBVA, Skoda o Finnair.