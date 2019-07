¿Cómo empezar un negocio con éxito?

Cuando las personas deciden crear su propia empresa se acumulan muchos miedos por el riesgo de que no resulte exitosa y se pueda perder la inversión. Sin embargo, cuando el emprendedor apuesta por una compañía ya constituida a través de un traspaso de negocios, hay mayores posibilidades de conocer su rentabilidad y durabilidad en el tiempo.

Y si posteriormente a la decisión de aceptar un traspaso de negocios, el empresario decide incorporarse al comercio electrónico para ampliar la proyección de la marca, lo mejor será apoyarse con una buena agencia de diseño web, la cual le permita desarrollar un proyecto gráfico que resulte bastante atractivo para atraer clientes potenciales.

Traspasos de negocios, una buena forma de incorporarse al mundo comercial

En la actualidad los emprendedores tienen diversas opciones para empezar un negocio independiente, pero una de las que puede resultar más atractivas es mediante los traspasos de negocios, ya que es una empresa en funcionamiento que puede mostrar mediante distintas variables contables y de aceptación al público la rentabilidad financiera que ha generado desde su creación.

Un traspaso de negocios involucra muchos factores, por eso para las personas decidirse a comprar un negocio en funcionamiento deben considerar distintos aspectos para minimizar los riesgos de pérdida financiera, así como evaluar la actividad que se desarrolla para saber si se corresponde con los servicios que deseas ofrecer al público.

¿Qué involucra un traspaso de negocios?

Esta operación es un proceso que debe realizarse con mucha cautela, ya que sondiversos los acuerdos a los que deben llegar tanto el vendedor como el comprador para que resulte satisfactoria la negociación para ambas partes.

Este procedimiento no solo abarca el traspaso del local o establecimiento comercial, sino que también se traspasan los derechos de la propiedad y de los productos existentes, así como del mobiliario.

Asimismo, se transfieren hasta los derechos personales mediante el contrato de arrendamiento que deberá ser asumido por el nuevo dueño. También el traspaso de negocios conlleva a la adquisición de los pasivos de la compañía como deudas, posibles pérdidas y obligaciones salariales.

Beneficios de realizar un traspaso de negocios

Cuando una persona decide abandonar una actividad económica no quiere decir que fue un mal negocio iniciar esa empresa, ya que pueden ser muchos los factores por los cuales la persona haya tomado esta decisión, así que un traspaso de negocios puede resultar un procedimiento favorable tanto para el actual dueño, como para el próximo propietario.

A continuación se describirán algunas ventajas destacadas.

-Permite unmayor ahorro para el comprador, porque podrá iniciar una actividad comercial con menor inversión de dinero.

- El nuevo dueño contará con mayor información sobre el funcionamiento del negociopara desarrollar de mejor manera la actividad comercial.

- La marca ya es conocida.

- La empresa cuenta conproveedores ya establecidos.

- Se aprovechan al máximo las estrategias desarrolladaspor el antiguo dueño.

- Es una buena forma de mantener una marca en el mercado.

Finalmente es importante que el antiguo propietario entregue todos los libros contables al comprador para que pueda estar al día de los activos y pasivos de la empresa, así como para analizar las fortalezas y debilidades administrativas de la compañía.

¿Cuál es la mejor forma de fortalecer la imagen de una empresa?

Bien sea cuando se empieza una empresa desde cero o a mediante un traspaso de negocios, integrar una marca al e-commerce tiene múltiples ventajas, no obstante, para lograr el éxito en este mercado tan competitivo es necesario contratar un servicio de diseño web en Bilbao, los cuales son expertos en el desarrollo de Diseño de Páginas Web tanto con Wordpress y Prestashop.

Cuando un negocio cuenta con una un buen diseñador web es muy posible que su página web no pase desapercibida en Internet, y es que precisamente este es el principal objetivo de un buen diseño web, no solo ganar tráfico online, sino convertir a los usuarios en clientes potenciales. Sin embargo, estas empresas especializadas en desarrollo web no solo se encargan de la parte gráfica, también cuentan con plugins de seguridad y certificados SSL.

¿Qué otros servicios ofrecen las empresas de diseño web?

Las compañías dedicadas al diseño web ofrecen un servicio de marketing digital bastante completo, ya que se encargan de analizar el mercado competitivo del sector para responder de forma eficiente a las exigencias de los compradores, así como ganar aceptación y prestigio hacia la marca.

Estos son algunos de los servicios que ofrecen estas agencias de diseño web.

- Desarrollo de páginas web de calidad enmarcadas en la imagen corporativa de la empresa y en las exigencias de los clientes.

-Garantizan un diseño web responsive, lo cual permite que el contenido de la plataforma electrónica se pueda visualizar sin inconvenientes en cualquier dispositivo fijo o móvil.

-Incluyen blogs para que las personas puedan subir todo tipo de contenido mediante posts o artículos.

-Trabajan con el protocolo de seguridad de SSL.

-Desarrollan unaestrategia SEO óptima para situar a la marca en los primeros lugares de Google.

-Integran todas las redes sociales para mejorar la comunicación entre la empresa y los clientes.

- Cuentan conservidores propios para alojar las páginas web y se mantengan operativas en todo momento.

De igual manera, estos especialistas en diseño web son expertos desarrollando sitios web con Wordpress y Prestashop, lo cual favorece a las empresas porque estos gestores de contenido son de código abierto, una extraordinaria ventaja para que el contenido se mantenga actualizado, y en consecuencia haya un mayor crecimiento de la página web.

Indistintamente del tipo de negocio que una persona haya decidido empezar o continuar a través de un traspaso de negocios, es necesario analizar las variables más importantes en cuanto a factibilidad financiera y el alcance de la actividad comercial para iniciar con buen pie.

Sin duda,el comercio electrónico es una opción obligada para reforzar una actividad comercial en la actualidad, ya que esta herramienta le permitirá a un negocio contar con múltiples recursos digitales para agregarle valor a la marca.