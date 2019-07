Andalucía Emprende, un “fraude” que está “inflado de personal”

“Un gran fraude”. Así definió varias veces este martes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a Andalucía Emprende, una agencia a la que puso como ejemplo del “modelo institucionalizado” que implantó el PSOE para su propio beneficio: “Creamos un ente, lo inflamos de personal y al objetivo esencial le dedicamos el 0,1% del presupuesto”, todo un “modelo de gestión” que, aseguró, se repite en muchos entes públicos.

La afirmación la sustenta en que la agencia cuenta con un presupuesto de 40,8 millones de euros, de los que 33,8 millones (el 83%) son para pagar las nóminas y otros 3,5 millones para gastos de mantenimiento. “Sólo queda un millón para políticas de emprendimiento”, lo que supondría el 2,4% en las cuentas de un ente con unos 1.000 trabajadores, 262 centros de emprendimiento y 878 alojamientos empresariales.

Ahora lo que se va a diagnosticar cómo está la agencia para a continuación poner en marcha un plan estratégico. Hace unos meses, recordó Bendodo, se cesó a 44 personas que ocupaban puestos de libre designación, con un ahorro que cifró en 360.000 euros.

“Margen para recortar”

¿La reestructuración que se acometa implica que haya despidos? Aquí la respuesta fue ambigua, en el sentido de “trasladar un mensaje de tranquilidad a cualquiera haya entrado como marca la ley”. A su juicio, “entre los que han entrado por pertenecer al PSOE es donde hay mucho margen para recortar”.

Un PSOE, por cierto, que salió al paso de las afirmaciones de Bendodo recordándole que las funciones Andalucía Emprende están reguladas por la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento y que “puede ayudar”, pero no conceder “ayudas” porque “no es una agencia administrativa”. De hecho, sus funciones son de difusión, formación, asesoramiento, acompañamiento, alojamiento y apoyo, de manera que su objeto no es conceder subvenciones y no debe tener partidas para ello.

Así lo señaló el parlamentario socialista Antonio Rodríguez de Arellano, quien de paso recordó que la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento fue apoyada por Cs, que ahora está en coalición con el PP-A en el Gobierno andaluz, y que ahora, por tanto, es “responsable de su desarrollo”.