"Solo hice una crítica política a quien pacta con la extrema derecha"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado hoy que las palabras que pronunció antes de la manifestación del Orgullo no fueron más que "una crítica política a una actuación política" de quienes pactan "con un partido de extrema derecha", que propone limitar derechos.



Marlaska ha respondido así, en un acto de presentación de los aviones que España cede a la UE para la lucha contra los incendios, a las peticiones de dimisión que ha recibido por sus palabras en las que consideró ilusorio pensar que no tendría consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos".



Ciudadanos ha responsabilizado al ministro de los incidentes ocurridos posteriormente en los que algunos manifestantes increparon a dirigentes del partido de Albert Rivera y lo ha acusado de "calentar la calle".





El responsable de Interior ha insistido en que él siempre se ha caracterizado por defender los derechos humanos y el Estado de Derecho, también el de manifestación, y que siempre también ha rechazado la violencia."Yo hice una crítica política a una actuación política consistente en pactar, como se hizo en Andalucía, con un partido de extrema derecha que no tiene objeción en proponer la limitación de los derechos humanos y no solo los del colectivo LGTBI, sino también los de las mujeres, al poner en duda la lacra de la violencia machista", ha enfatizado el ministro.A su juicio, eso es lo que criticó el pasado sábado antes de acudir a la manifestación del Orgullo en Madrid por unos derechos que -ha dicho- "nos ha costado mucho conseguir y no podemos permitir que pongan en duda".Y ha reiterado: "Fue crítica política a una actuación política que tiene consecuencias políticas; cualquier otra indicación sobre mis valoraciones solo puedo calificarla de interesadas".Marlaska ha aprovechado para invitar a todo el mundo a "luchar todos los días en los derechos y libertades de todas las personas y más de los colectivos más vulnerables mientras sigan siendo vulnerables".Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que también ha asistido al acto, ha querido hacer una declaración "personal" y ha asegurado que para él es un honor tener como colega a Marlaska, "pionero en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la Constitución y de las libertades". "Es un auténtico honor ser su compañero", ha concluido.