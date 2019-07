Comienza la reunión entre Sánchez e Iglesias sin visos de acuerdo

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha comenzado su reunión en el Congreso con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la quinta tras las elecciones generales del 28 de abril, que se celebra sin visos de acuerdo.



Pedro Sánchez ha llegado al Congreso a las 11.50 horas con su coche oficial, y veinte minutos después ha posado para los fotógrafos junto al líder de Podemos en la sala en la que se celebra el encuentro, junto a una mesa redonda y dos banderas, una de España y otra de la Unión Europea.



Junto a Pablo Iglesias han estado el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, y el responsable secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, mientras que con el presidente en funciones ha estado la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.





Ambos dirigentes han conversado de forma distendida mientras posaban para los gráficos y se ha visto a Pedro Sánchez más sonriente que al líder de Podemos.Antes de entrar a la reunión, Pablo Iglesias ha dicho a los periodistas que esperaba que la reunión sirviese para lograr "un gobierno de coalición que dé estabilidad". "La gente no quiere elecciones sino un Gobierno de coalición estable", ha afirmado el líder de Unidas Podemos.Sánchez estrena con Iglesias su nueva ronda de contactos con los partidos, a solo doce días del inicio del debate de investidura, para intentar sumar los votos favorables de los 42 diputados de la coalición morada a los 123 con que cuenta el PSOE, once menos que la mayoría absoluta.La reunión se celebra en la zona de gobierno de la ampliación tercera del Congreso, la misma en la que mantuvieron su encuentro del pasado 11 de junio, cuando Pedro Sánchez ofreció a Pablo Iglesias conformar un "gobierno de cooperación".El candidato socialista insistirá en su propuesta a Iglesias de un gobierno de cooperación con acuerdo programático y parlamentario y con presencia de Unidas Podemos en la estructura de la administración, aunque no en el Consejo de Ministros.Sánchez además asegura haberse movido para buscar el favor de Iglesias: la semana pasada propuso la entrada en el Ejecutivo de independientes propuestos por Unidas Podemos y ayer el PSOE aprobó un documento basado en su programa electoral para negociar contenidos con el partido de Iglesias.Éste, sin embargo, considera que el presidente del Gobierno en funciones no está dando pasos para el acuerdo y anoche consideró el documento un mero "cortapega" del programa del PSOE que no concreta ni cifras ni plazos para las medidas.Para el líder de Unidas Podemos, Sánchez quiere ser investido "a toda costa" independientemente del programa y le reprocha que siga buscando la abstención de PP y Cs.El líder de Unidas Podemos planteará a Sánchez "una negociación integral de gobierno" y de equipos de gobierno porque, en su opinión, cuando los programas no van acompañados de equipos "se quedan en papel mojado".