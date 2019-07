Cosas que debes saber antes de viajar a Egipto

Egipto es uno de esos países al que todo aventurero sueña con ir alguna vez en la vida. El país que ha inspirado a tantos escritores y directores cinematográficos. El país del Nilo, las pirámides y los templos. Un país con una cultura impresionante, con una de las capitales más pobladas de toda África y con un potencial enorme. Los boletos aéreos baratos hacen que viajar al país sea más fácil que nunca. Sin embargo, los acontecimientos vividos estos últimos años, en relación a la primavera árabe y el levantamiento militar después, despiertan dudas a los viajeros sobre la seguridad o sobre las precauciones que hay que tomar.

La verdad es que Egipto sigue contando con rutas turísticas impresionantes que son igual o más seguras que antes. Así que los viajes a Egipto son totalmente factibles, lo importante es saber a dónde se va, cómo y en qué momento de día. En este artículo os hacemos algunas recomendaciones sobre cosas importantes que debes tener en cuenta antes de viajar a Egipto.

Consideraciones antes de viajar a Egipto

1. Contrata tours por Egipto

El país ha vivido una época turbulenta política y socialmente, aunque parece que ahora vive momentos de mayor estabilidad. Egipto no se considera un país inseguro, aún así hay que tomar algunas precauciones a la hora de viajar, y sobre todo procurar no ir en según qué sitios, como en las fronteras, en determinados momentos del día o solos. Lo mejor para esto es contratar un tour o diversos tours por Egipto a la hora de planificar el viaje. Ir con un guía es lo más acertado, no solo porque nos sentiremos más seguros, sino, porque además, seguramente aprenderemos muchas más cosas de aquello que visitamos.

2. Visados

Casi todos los ciudadanos, independientemente del país que provengan, necesitan un visado para entrar al país. La mayoría, pero, pueden solicitar la ‘visa on arrival’. Es decir, el visado que se tramita en el mismo aeropuerto a la hora de llegar. Aunque recomendamos mirar el listado de nacionalidades aptas para ello. El resto pueden tramitar el visado en sus países de origen antes de emprender el viaje.

3. Cuándo ir a Egipto

El clima es uno de los temas que más preocupan a los viajeros. Y es que una época lluviosa puede cargarse unas vacaciones. O una época de fuertes temperaturas también puede hacernos sentir mucho más cansados. En Egipto la temperatura es fresa de diciembre a febrero, pero en verano, sobre todo en junio, julio y agosto, el calor puede llegar a ser insoportable. Por esto, recomendamos evitar viajar en esta época del año. Lo mejor es hacerlo en marzo o abril o en otoño.

4. Respecta la cultura, y la forma de vestir

Egipto es un país de costumbres y tradiciones, que se conservan y que se palpan en la calle. Lo mejor es llegar a él informados, para así evitar problemas. Por ejemplo, los códigos de vestimenta suelen ser muy importantes para ellos. Las mujeres deberían tapar las piernas y los hombros. Ya sabemos que con el calor no es lo mejor o que nunca lo harías en tu país .Pero recuerda que el visitante eres tú, y si quieres ahorrarte problemas, lo mejor es intentar respetar y seguir las tradiciones del país. Otro aspecto importante sobre interacción social: intenta evitar muestras de efecto en público.

5. Aprende frases básicas de su idioma

En las zonas más turísticas no tendremos problemas para comunicarnos. En hoteles, restaurantes o tiendas la mayoría hablarán algo de inglés, así que no será un grave problema. Ahora bien, si queremos vivir una experiencia realmente local, lo mejor es aprender algunas frases básicas para poder comunicarnos con los locales. Incluso para hablar con los vendedores ambulantes o con los guías locales.

6. Regatea y vuelve a regatear

El regateo es casi un deporte nacional. Lo mismo pasa en muchos países árabes de la región. ¿Cómo hacerlo? Piensa por ti el precio que estás dispuesto a pagar pro aquello que quieres comprarte y ofrécele un precio más bajo. El vendedor hará lo mismo, pero al revés, apuntando alto. Empezad a acercar posturas hasta encontrar un precio medio para los dos. Piensa que ellos tienen el arte del regateo presionadísimo. Así que deberás aprender rápido. Que no te de vergüenza. Recuerda que siempre apuntan a pecios altos.

7. Propinas

En Egipto hay tradición de recompensar con propinas a ciertos servicios, como pueden ser en el hotel, el taxi o en los restaurantes. Eso sí, no hace falta que sea mucho. Pero es también una costumbre.

8. Elabora una ruta

Aunque hemos dicho que Egipto no es un país inseguro, no te recomendamos llegar en él e improvisar. No es el país ideal para hacerlo, menos aún si tienes pocos días para viajar. Así que prepárate la ruta antes de salir e incluye los restaurantes que quieres probar o los cafés a los que quieres ir. Lo mejor es buscar referencias en blogs o webs de referencia, de otras personas que han ido. También te recomendamos apuntarte a los free tours para conocer más detalles sobre el destino.