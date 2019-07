Vox no da su apoyo a Ayuso para que sea candidata en Madrid

Vox ha confirmado que no da su apoyo para reconvertir el pleno de investidura sin candidato, convocado para este miércoles, en uno que tenga como aspirante a la Presidencia de la Comunidad a la portavoz del PP en la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha incidido en que continúa con "la mano tendida"

Lo ha dejado claro la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Juan Trinidad, en el marco de la segunda ronda de contactos con los grupos políticos.

"Tenemos todo el verano para llegar a un acuerdo, en nuestra voluntad está llegar a acuerdos con la mano tendida y a día de hoy lo que pasa es que ni siquiera no han mandado ese documento al que han llegado PP y Ciudadanos. Parece que no quieren nuestros votos", ha explicado, para además afear que en el documento solo se base "en repartirse consejerías y sillones".

En este punto, ha hecho hincapié en que todavía hay tiempo hasta el 10 de septiembre para convencer a estos partidos de que lo importante es "trabajar para los madrileños y no engrosar una administración que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo". Además, ha asegurado que ambas formaciones no han hecho ningún esfuerzo para intentar que Vox se una a ese documento.

NO ESPERARON POR SU DOCUMENTO

En este sentido, Monasterio ha remarcado que siempre que les han pedido corregir o matizar sus propuestas lo han hecho y que la última vez que lo hicieron fue hace una semana. Además, ha desvelado que este viernes intercambió contactos con el PP y el lunes les mandó un mensaje para decirles que estaban a punto de acabar de redactarlo con modificaciones para que todos los partidos se sintiesen "cómodos".

"Nadie espero a que se lo mandásemos. No hay interés real porque estemos en ese acuerdo, sobre todo por parte de Ciudadanos. El señor Abascal emplazó ayer a Casado y a Rivera a desbloquear la situación. No me consta que en estos momentos se hayan reunido. Ahí también se demuestra la falta de interés", ha manifestado.

Ante esto, ha manifestado que la única posibilidad que ven es apoyar únicamente un gobierno monocolor de los 'populares' ante la "repugnancia" de la formación 'naranja' a negociar con ellos y a enseñarles "un papel". En este sentido, ha incidido en que el acuerdo firmado ayer entre PP y Ciudadanos está "muerto" porque no tiene los votos de su formación.