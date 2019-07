La víctima de la 'manada de Manresa' dice que estaba atemorizada

La víctima de la presunta agresión sexual múltiple en Manresa (Barcelona) ha declarado este lunes en la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona y ha relatado cómo recuerda que varios de los acusados la violaron y, sobre si estaba de acuerdo con lo que pasaba, ha dicho que estaba atemorizada: "Hombre, si estaban con las pistolas".

Protegida por un biombo que la separaba de los siete acusados (que la podían ver declarar en una pantalla que estaba grabando su testimonio), la víctima, que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos, ha explicado que solo recuerda "flashes" de lo ocurrido porque cree que le pusieron alguna droga en la bebida, aunque ha confirmado recordar a tres de los acusados forzándola: Maikel P.T, Bryan Andrés M.C., y Yordanis de J.C.

Ha explicado que ella se sentía atemorizada porque algunos de ellos --ha citado a Marco Antonio R.T., Maikel P.T., y Bryan Andrés M.C.-- se iban "pasando la pistola entre los tres", y ha dicho que recuerda que ella estaba en el suelo llorando y tener a una persona encima con gafas, que ha identificado como Yordanis de J.C.

A los otros acusados, ha dicho que cree que la forzaron porque su amiga Melody, que estaba con ella en la fiesta, se lo ha contado, y ha añadido que uno de los flashes que tiene es que varias personas se estaban masturbando en la caseta donde ocurrieron los hechos.

El juicio empezó el pasado martes con la declaración de los siete acusados, que negaron su implicación en los hechos: a seis de ellos la Fiscalía pide condenarlos por delito de abuso sexual --y no de agresión sexual ya que no se observa uso de violencia-- y la acusación particular por agresión sexual, mientras que el séptimo está acusado por presunta omisión de socorro.

El fiscal pedía en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, penas que van desde los diez años de prisión hasta los 19 años y seis meses para los seis acusados, y para el séptimo, que solo está acusado de un delito de omisión de socorro, una multa de 4.320 euros.

Los hechos ocurrieron la noche del 29 de octubre de 2016 en una fiesta en una fábrica abandonada en el Camí Torre d'en Viñas de Manresa, a la que acudieron los acusados y en la que había unas 20 personas, en su mayoría menores, según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía.

MANIFESTACIÓN

A las puertas de la Audiencia se han concentrado una cincuentena de personas convocadas por la Plataforma unitaria contra la violencia de género, con la pancarta 'Basta agresiones contra las mujeres' y otros carteles con el mensaje 'No es abuso, es violación'.

La miembro de la junta de la plataforma, Teresa Vidal, ha considerado que no se pueden "diluir las cosas ni confundir: una violación es una violación, y no es un abuso ni otra cosa".

"Creemos que ha de caer todo el peso de la ley de lo que representa una violación", ha reclamado en declaraciones a Europa Press, y ha querido transmitir a la víctima que no esta sola.