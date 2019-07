El ganador Mitsotakis promete crecimiento y empleo para Grecia

El ganador de las elecciones anticipadas griegas, el conservador Kyriakos Mitsotakis, aseguró hoy que a partir de este domingo "comienza una nueva pero bonita lucha" y prometió que trabajará por traer crecimiento y empleo al país.



"Pedí un mandato fuerte y me lo han dado con generosidad. No defraudaré sus esperanzas", señaló Mitsotakis, cuyo partido, Nueva Democracia logró la mayoría absoluta en los comicios.



Mitsotakis prometió que el Gobierno se regirá por los principios de la transparencia y la meritocracia y anunció que el Parlamento trabajará todo el verano, "porque el futuro no puede esperar".





El líder conservador tomará mañana mismo posesión de su cargo, tras el juramento ante el presidente del país, Prokopis Pavlópulos, una ceremonia que tendrá lugar a las 13.00 hora local (10.00 GMT).Con el 70 % del voto escrutado, Nueva Democracia obtenía el 39,6 % de los votos y 158 escaños, siete por encima de la mayoría absoluta.El hasta ahora gubernamental partido izquierdista Syriza se queda en el 31,6 % y 86 escaños.