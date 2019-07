La Policía escolta a Cs que abandona el Orgullo tras horas de bloqueo

La Policía Nacional ha escoltado a los representantes de Ciudadanos que participaban en la manifestación del Orgullo 2019 para que pudieran abandonarla, después de estar bloqueados durante dos horas a la altura del Museo del Prado por asistentes a la marcha que les han gritado "fuera, fuera" y "esto es lo que pasa por liaros con los fachas".



Los organizadores de la manifestación madrileña no han permitido a Ciudadanos llevar una carroza este año por sus alianzas con Vox para formar gobierno en corporaciones locales y municipales.



Desde el inicio de la manifestación, los representantes de Ciudadanos han sido increpados por los asistentes a la marcha, que los han rodeado e impedido que continuaran andando sobre las 20.00 horas.





La retirada de los políticos de la marcha ha sido recibida con aplausos por los asistentes."Hoy ha sido un día de vergüenza, hoy ha sido un día de infamia. Nos han intentado agredir, nos han lanzado botellas, nos han lanzado latas, hielos, vasos, de todo, porque hay unos intolerantes que se asemejan mucho a los fascistas de toda la vida que nos han querido expulsar del Orgullo", ha señalado la portavoz nacional de Ciudadanos y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas.Mientras los participantes en la manifestación coreaban "libertad", Arrimadas ha indicado que su partido nació "para defender la libertad" y "ahí seguiremos estando"."Los fascistas que hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar no se van a salir con la suya", ha asegurado.Ha hecho una apelación directa tanto al PSOE como a Podemos "por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos porque los que estaban hoy tirando cosas a los diputados de Ciudadanos también lo estaban haciendo a sus votantes, 4,2 millones de personas"."No vamos a permitir que a todos los votantes de Ciudadanos se les eche de los espacios de libertad. Vamos a seguir defendiendo la libertad", ha recalcado.También ha mostrado su deseo de saber cómo se ha organizado la manifestación y por qué se ha producido esta situación de "absoluta indefensión" para centenares de personas que estaban participando en la marcha "de manera pacífica y democrática"."La democracia en España, si no corta este tipo de actitudes, está en peligro", ha dicho Arrimadas, quien ha apelado al PSOE y a Podemos que "llevan semanas calentando (el ambiente) contra Ciudadanos, como hicieron antes de la manifestación del 8 de marzo".La portavoz de Ciudadanos ha destacado que "hoy nos han querido expulsar de la manifestación del Orgullo, pero este partido es el de la gente valiente, de los que aman la libertad por encima de todo y vamos a seguir defendiéndola".Para Arrimadas, "es una pena que hoy que es un día de respeto y de diversidad de derechos conquistados por un colectivo que ha sido discriminado durante muchos siglos se haya puesto esta fiesta del lado de los que quieren ser intolerantes"."No vamos a ceder ni un ápice en la defensa de la libertad de las personas porque lo que hoy hemos visto es un intento de exclusión de todo un colectivo, el de los votantes de Ciudadanos", ha remarcado.Ha dicho que espera que el PSOE y Podemos condenen "sin matices" lo que se ha visto hoy y ha asegurado que no van a dar ni un paso atrás.